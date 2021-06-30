محافظ بورسعيد يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

هنأ اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة.

وقدم محافظ بورسعيد أسمى معاني التهنئة القلبية بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أبناء المحافظة، بهذه المناسبة العظيمة، للرئيس عبدالفتاح السيسي، متمنياً له دوام تحقيق الإنجازات والتنمية لما فيه خير لمصر وشعبها الأصيل.

كما هنأ اللواء عادل الغضبان، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.

وأكد المحافظ أن ثورة الثلاثين من يونيو كانت حدثآ عظيمآ في تاريخ مصر، والذي انتصرت فيها إرادة الشعب المصري الذي خرج بالملايين ضد قوى الشر، في مشهد حضاري يعبر عن تلاحم أبناء الوطن، من أجل تحقيق الحرية والتقدم والازدهار والحياة الكريمة الذي لطالما أراد الشعب المصري تحقيقها والتفوا حول القوات المسلحة المصرية لتحقيق هذه المطالب، لتبدأ مصر في بناء الحاضر ومستقبل أفضل لأبنائها.

وأعرب المحافظ عن فخره بالإنجازات والانتصارات التي حققتها الدولة المصرية تحت راية وقيادة الرئيس السيسي والذى دفعت مصر لتحقيق التنمية المستدامة على أرضها وأصبحت ذات مكانة رائدة بين دول العالم، مثنياً على جهود الحكومة المصرية والتي تواصل العمل ليلاً ونهاراً لتحقيق تطلعات وآمال أبناء الوطن.