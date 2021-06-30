الأمم المتحدة: الاقتصاد العالمي قد يخسر 4 تريليونات دولار بسبب انهيار السياحة

أفاد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) بأن انهيار السياحة الدولية بسبب جائحة كورونا قد يؤدي إلى خسارة الاقتصاد العالمي أكثر من 4 تريليونات دولار خلال عامي 2020 و2021.

ووفق ما أوردته وكالة “فرانس برس”، اليوم الأربعاء، فقد أشار التقرير الذي قدمته “أونكتاد”، بالاشتراك مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، إلى أنه "على المستوى العالمي، أدت ضربة جائحة كورونا للسياحة الدولية إلى خسارة في إجمالي الناتج المحلي تتجاوز الأربعة آلاف مليار دولار لعامي 2020 و2021 فقط"، حيث "منيت السياحة الدولية والقطاعات المرتبطة بها بخسائر تقدر بنحو 2.4 تريليون دولار في 2020 بسبب الآثار المباشرة وغير المباشرة للانخفاض الحاد في عدد السياح الدوليين".

ولفت التقرير إلى أن "خسارة بالقيمة نفسها يمكن أن تسجل هذا العام، وأن انتعاش السياحة سيكون مرتبطا إلى حد كبير بالتوزيع المكثف للقاحات المضادة لفيروس كورونا في العالم"، موضحا أن الخسائر السياحية أكبر في البلدان النامية.

من جانبها قالت الأمينة العامة لـ"أونكتاد"، يزابيل دورانت: "العالم يحتاج إلى جهود عالمية للتطعيم تسمح بحماية العاملين وتخفيف الأضرار الاجتماعية، واتخاذ قرارات استراتيجية تتعلق بالسياحة مع أخذ التغييرات الهيكلية المحتملة في الاعتبار".

181 مليونًا و813 ألفًا و645 حالة إصابة بـ«كورونا» في العالم

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم ارتفع إلى 181 مليونا و813 ألفا و645 حالة.

وأفادت الجامعة- حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 3 ملايين و937 ألفا و893 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 33 مليونا و651 ألفا و915 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 604 آلاف و467 حالة.. فيما تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات والتي بلغت 30 مليونا و362 ألفا و848 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 398 ألفا و454 حالة.