«مياه المنيا» تنظم حملات للتوعية بمبادرة «حياة كريمة» في ملوي

نظمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، حملات للتوعية بأهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بقرى بني خالد ودير أبوحنس التابعتين لمركز ملوى جنوب المحافظة، لتعريف المواطنين بأهمية المشروعات الجاري تنفيذها وتأثيرها الصحي والبيئي، وضرورة الحفاظ على تلك الاستثمارات التي تضخها الدولة في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.

- لقاءات مع المواطنين للتعريف بأهمية المبادرة وضرورة ترشيد المياه

وقال المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إن الفعاليات شملت عمل لقاءات مع المواطنين للتعريف بأهمية هذه المبادرة وضرورة ترشيد استخدام المياه والاستخدام الأمثل للصرف الصحي، وذلك ضمن توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وكانت الجمعية العمومية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا قد عقدت برئاسة المهندس ممدوح رسلان ، رئيس الجمعية العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي وبحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات لمناقشة الموازنة التقديرية للشركات.

- لجان بالتنسيق مع وزارة الداخلية لحصر الوصلات غير الشرعية

وصرح المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أن الجمعية العمومية العادية اعتمدت الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالي 2022/2021 كما ناقش الاجتماع جهود الشركة في زيادة نسب التحصيل وعمل لجان بالتنسيق مع وزارة الداخلية لحصر الوصلات غير الشرعية، ومحاسبة المعتدين على المال العام وعمل لجان لتحديث بيانات العملاء أول بأول وذلك بالتعاون مع مشروع الدعم المؤسسي للحلول المتكاملة.

وأوضح "الشهاوى" أن الشركة تبذل جهودا لتحقيق الاكتفاء الذاتي حيث تم عمل ورش لملء طفايات الحريق وصيانة المحابس ولف المحركات وورش لصناعة الأفرولات والمعقمات، كما قامت الشركة بالاشتراك فى الاتحاد المصري للمقاولات وعمل منظومة للطاقة الشمسية لترشيد الطاقة الكهربائية، مضيفا أنه لتقليل الفاقد تم تركيب عدادات للمحطات لتقليل الفاقد وتركيب عدادات ذكية لأغربة المياه وإصلاح وصيانة العدادات، وتركيب عدادات مسبقة الدفع للمصالح الحكومية والانشطة التجارية والمنازل وتركيب 11 عدادا بـ 11 محطة معالجة.

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