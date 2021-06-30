«الطب الشرعي» يكذِّب فتاة قتلت والدها حرقاً وادعت اعتدائه عليها جنسياً

تسلمت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأربعاء، تقرير الطب الشرعي الخاص بالفتاة المتهمة بقتل والدها في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، حيث أكد عذريتها وعدم تعرضها لأي نوع من الاعتداء الجنسي وذلك بعد توقيع الكشف الطبي عليها بناء على قرار النيابة العامة.

البداية

في شوارع داخلية صغيرة، وحارات ضيقة داخل منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، استيقظ أهالي «سيد مرزوق» على حريق هائل وبدأوا يتخبطون في الشوارع باحثين عن أماكن ألسنة النيران حتى عثروا على شقة عامل في الطابق الأول تخرج منها النيران.

ودخل الأهالي الشقة ليجدوا فيها جثة متفحمة مختفية الملامح على السرير ليستغرب الجميع عما حدث وعن سبب حرق الجثة ليبدأ التهافت منهم لإخماد النيران وأبلغوا الأجهزة الأمنية.

كشف الواقعة

وبدأت الأجهزة الأمنية فحص ملابسات الواقعة، وتبين أن فتاة قاصر لا يتجاوز عمرها 14 عاما غادرت المنزل وقت اندلاع الحريق وتحمل في يدها حقبة بلاستيكية جمعت بها بعض قطع من ملابسها وتبين أنها ابنة الضحية وهي مَن ارتكبت الواقعة.

هتك عرض وتعدي جنسي

«كريم» 41 عاماً، سائق، هو الضحية وقتلته ابنته حرقًا للتخلص منه، وبررت جريمتها: «بيتعدى عليا وبيجيرني على معاشرته ومش عايز يجوزني، أنا خلصت منه».

ولم يتوقف الأمر على ذلك، تم التقابل مع الجيران لكشف ملابسات الواقعة، وقال شاهد إن المجني عليه يعمل على سيارة نقل، ومنفصل عن زوجته منذ عشر سنوات، وأنجب منها ابنتين ورفض الزواج لتربيتهما.

اعترافات المتهمة

واعترفت الفتاة بارتكاب الواقعة وادعت أنها تنتقم من والدها الذي اعتدى عليها جنسياً وأجبرها على معاشرته عدة مرات، موضحة أن المجني عليه كان يحضر أصدقاءه ويجبرها على مجالساتهم ومسامراتهم، ورفض زواجها وارتباطها بأي شخص، وعندما حضر أحد الشباب لخطبتها رفض وطرده فاتفقوا على التخلص منه والهروب من المنزل معه.

ويوم الواقعة استغلت استغراقه في النوم وأحضرت جركن بنزين وقامت بسكبه عليه ثم أشعلت النيران وحملت حقيبة ملابسها وهربت من المنطقة.

الطب الشرعي

ووقعت مصلحة الطب الشرعي الكشف الطبي على الطفلة التي قتلت والدها حرقًا في منطقة بولاق لبيان تعديه جنسيًا عليها، وبيان إذا كانت عذراء من عدمه وإعداد تقرير حول إصابتها.