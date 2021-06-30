الأربعاء 30 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نقل الترددات العاملة على أقمار غير مصرية إلى «نايل سات»

اللواء أحمد أنيس
اللواء أحمد أنيس رئيس نايل سات

أعلنت إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية أنها بدأت منذ شهر يوليو من العام الماضي 2020 في تنفيذ عمليات نقل للترددات العاملة على أقمار غير مصرية إلى القمر المصري نايل سات 201.

وأتاحت الشركة لجميع عملائها إمكانية البث المزدوج لعدة أشهر على الترددين القديم والجديد معاً، وذلك حتى يتمكن المشاهدون من إعادة ضبط الترددات الجديدة.

وقالت الشركة في بيان صحفى لها إن الهدف من الانتقال للترددات الجديدة هو استقرار الخدمة على الأقمار المصرية، سواء التي تبث على القمر الحالي نايل سات 201 أو القمر الجديد نايل سات 301 المنتظر إطلاقه منتصف العام المقبل.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الحرب ضد الإرهاب والفساد تكفى وتزيد

الأكثر قراءة

6 جرائم.. مفاجآت جديدة في اتهام حسن راتب بالاتجار فى الآثار

الرئيس السيسى فى ذكرى «30 يونيو»: وعى الشعب ساهم فى دعم المسار الذى اخترناه معاً

نسبة الرطوبة 90.. موعد انكسار الموجة الحارة

«بجلباب أبيض وسبحة».. تفاصيل 4 ساعات قضاها حسن راتب فى غرفة التحقيقات

السيسى: 200 مليار جنيه لكل مرحلة من مبادرة تطوير قرى الريف «حياة كريمة»

والدة ضحية ميت غمر: «بنتى ماتت بسبب احتفالات عبدة الشيطان»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أُم أنجلو

ماجد حبته

يوم استردّ المصريون وطنهم

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن ثورة يونيو.. التاريخ يقول!

الحسين عبدالرازق

محطات ما قبل ٣٠ يونيو!

ماجد حبته

نيران غير صديقة

د.أحمد الخميسى

بيير بورديو.. آليات الإعلام الدولى                                                              

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

محمود خليل

سليمان الجوسقى.. شيخ أهلكه «الطموح»

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

توتر في فيينا: كيف ترى إسرائيل مباحثات الاتفاق النووي الإيراني؟

90 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى عبر باب المغاربة

293 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل