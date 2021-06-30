نقل الترددات العاملة على أقمار غير مصرية إلى «نايل سات»
أعلنت إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية أنها بدأت منذ شهر يوليو من العام الماضي 2020 في تنفيذ عمليات نقل للترددات العاملة على أقمار غير مصرية إلى القمر المصري نايل سات 201.
وأتاحت الشركة لجميع عملائها إمكانية البث المزدوج لعدة أشهر على الترددين القديم والجديد معاً، وذلك حتى يتمكن المشاهدون من إعادة ضبط الترددات الجديدة.
وقالت الشركة في بيان صحفى لها إن الهدف من الانتقال للترددات الجديدة هو استقرار الخدمة على الأقمار المصرية، سواء التي تبث على القمر الحالي نايل سات 201 أو القمر الجديد نايل سات 301 المنتظر إطلاقه منتصف العام المقبل.