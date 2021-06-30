مدونون عرب: ثورة 30 يونيو كانت رسالة واضحة للعالم بأن مصر تقود ولا تُقاد

قال المدون السعودي البارز منذر آل الشيخ مبارك، اليوم الأربعاء، إن ثورة 30 يونيو في مصر كانت رسالة واضحة للعالم بأنها دولة تقود ولا تقاد.

وكتب في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" : "هكذا كانت ميادين مصر في مثل هذا اليوم قبل 8 سنوات، نزل كل مصري شريف مطالبًا باستعادة وطنه من التبعية".

وتابع: "يوم عظيم قطع فيه دابر الفرس بعد أن كانت القاهرة مرتعًا لهم وقطع فيه دابر الترك، مصر لا تتبع فهي تقود ولا تقاد رسالة واضحة للعالم كله في 30 يونيو".





وفي السياق نفسه قال المحلل السياسي والكاتب الصحفي “هاني مسهور” عبر حسابه على موقع تويتر: في مثل هذا اليوم كتبت مصر التاريخ وأسقط شعبها العظيم حكم الإخوان الضالين.. يوم مجيد يستحق الوقوف عنده باحترام وتقدير فالأمجاد العظيمة تكتبها شعوب عظيمة.

يأتي هذا فيما هنأت الجالية المصرية في إيطاليا، الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجموع الشعب المصري العظيم وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، مشيرة إلى أن ثورة 30 يونيو جاءت استجابة طبيعية لإرادة الشعب المصري العظيم الذي رفض الخضوع لتهديدات جماعات التطرف والإرهاب.

وطالب المهندس عادل عامر، رئيس الجالية المصرية في إيطاليا الشعب المصري إلى التكاتف التام خلف قيادته السياسية في مواجهة جماعات التطرف والإرهاب والتخريب والتحديات التي تواجه الوطن، للعبور بمصرنا الغالية إلى بر الأمان وتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية.

وأكد رئيس الجالية المصرية في إيطاليا أن القوات المسلحة الباسلة كانت ومازالت وستظل هي الحارس الأول والمدافع عن الدولة المصرية وحماية مواطنيها ضد أي اعتداء، سواء كان خارجيا أو داخليا، مطالبًا المصريين بضرورة المحافظة على روح الثلاثين من يوليو من أجل تحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات.