الأربعاء 30 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مدونون عرب: ثورة 30 يونيو كانت رسالة واضحة للعالم بأن مصر تقود ولا تُقاد

ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو

قال المدون السعودي البارز منذر آل الشيخ مبارك، اليوم الأربعاء، إن ثورة 30 يونيو في مصر كانت رسالة واضحة للعالم بأنها دولة تقود ولا تقاد.

وكتب في تغريدة عبر  حسابه على موقع "تويتر" : "هكذا كانت ميادين مصر في مثل هذا اليوم قبل 8 سنوات، نزل كل مصري شريف مطالبًا باستعادة وطنه من التبعية".

وتابع: "يوم عظيم قطع فيه دابر الفرس بعد أن كانت القاهرة مرتعًا لهم وقطع فيه دابر الترك، مصر لا تتبع فهي تقود ولا تقاد رسالة واضحة للعالم كله في 30 يونيو".
 


وفي السياق نفسه قال المحلل السياسي والكاتب الصحفي “هاني مسهور” عبر حسابه على موقع تويتر: في مثل هذا اليوم كتبت مصر التاريخ وأسقط شعبها العظيم حكم الإخوان الضالين.. يوم مجيد يستحق الوقوف عنده باحترام وتقدير فالأمجاد العظيمة تكتبها شعوب عظيمة.

 

يأتي هذا فيما هنأت الجالية المصرية في إيطاليا، الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجموع الشعب المصري العظيم  وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، مشيرة إلى أن ثورة 30 يونيو جاءت استجابة طبيعية لإرادة الشعب المصري العظيم الذي رفض الخضوع لتهديدات جماعات التطرف والإرهاب.

وطالب المهندس عادل عامر، رئيس الجالية المصرية في إيطاليا الشعب المصري إلى التكاتف التام خلف قيادته السياسية في مواجهة جماعات التطرف والإرهاب والتخريب والتحديات التي تواجه الوطن، للعبور بمصرنا الغالية إلى بر الأمان وتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية.

وأكد رئيس الجالية المصرية في إيطاليا أن القوات المسلحة الباسلة كانت ومازالت وستظل هي الحارس الأول والمدافع عن الدولة المصرية وحماية مواطنيها ضد أي اعتداء، سواء كان خارجيا أو داخليا، مطالبًا المصريين بضرورة المحافظة على روح الثلاثين من يوليو من أجل تحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات.

احتفالات ثورة 30 يونيو منذر آل الشيخ مبارك المدون السعودي موقع تويتر ثورة يونيو

رئيس التحرير

وائل لطفي

الحرب ضد الإرهاب والفساد تكفى وتزيد

الأكثر قراءة

6 جرائم.. مفاجآت جديدة في اتهام حسن راتب بالاتجار فى الآثار

نسبة الرطوبة 90.. موعد انكسار الموجة الحارة

السيسى: 200 مليار جنيه لكل مرحلة من مبادرة تطوير قرى الريف «حياة كريمة»

رئيس الوزراء يفتتح الدورة 52 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب اليوم

«بجلباب أبيض وسبحة».. تفاصيل 4 ساعات قضاها حسن راتب فى غرفة التحقيقات

تجديد حبس حسن راتب على ذمة تحقيقات قضية «الآثار الكبرى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أُم أنجلو

ماجد حبته

يوم استردّ المصريون وطنهم

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن ثورة يونيو.. التاريخ يقول!

الحسين عبدالرازق

محطات ما قبل ٣٠ يونيو!

ماجد حبته

نيران غير صديقة

د.أحمد الخميسى

بيير بورديو.. آليات الإعلام الدولى                                                              

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

محمود خليل

سليمان الجوسقى.. شيخ أهلكه «الطموح»

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

90 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى عبر باب المغاربة

293 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

عضو كونجرس أمريكى: 1500 فلسطينى بالقدس يواجهون التهجير