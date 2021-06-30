انخفاض أسعار السكر في السوق المحلي والعالمي

شهدت أسعار السكر الأبيض، انخفاضًا في السوق المحلي المصري، اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021، بينما استقرت أسعار النشا الغذائي والجلوكوز، فيما انخفضت أسعار السكر الخام في بورصة نيويورك، كما انخفضت أسعار السكر الأبيض في بورصة لندن بالجلسة الصباحية في انتظار الجلسة الإفتتاحية لتداولات اليوم.

وانخفض سعر السكر الأبيض في السوق المحلي المصري اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021 ليسجل 7,450 جنيه للطن، بانخفاض 50 جنيها عن أسعار أمس الثلاثاء 29 يونيو 2021.

كما استقر سعر الجلوكوز ليسجل 8,600 جنيه للطن، وسجل سعر النشا الغذائي عند 8,200 جنيه للطن.

تراوح سعر السكر للمستهلك ما بين 7.75 إلى 9.50 جنيهًا للكيلو.

سكر ٩.٥٠ جنيهًا للكيلو.

سكر فاخر ٩.٥٠ جنيهًا للكيلو.

سكر كيلو ٧.٧٥ جنيهًا للكيلو.

انخفاض أسعار السكر الخام في بورصة نيويورك

شهد عقد يوليو للسكر الخام انخفاضًا في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021، حيث سجل 17.16 سنت للرطل بنسبة انخفاض 0.41% وبانخفاض قدره 0.07 سنتًا للرطل.

انخفاض أسعار السكر الأبيض في بورصة لندن

شهدت أسعار السكر الأبيض في بورصة لندن للسلع لشهر أغسطس انخفاضًا في الجلسة الصباحية بتداولات اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021 ليصل إلى 431.50 دولار للطن بانخفاض قدره 0.90 دولارًا وبنسبة انخفاض 0.21%.

كان الدكتور على المصيلحي وزير التموين، اجتمع مع رؤساء شركات السكر من البنجر (شركة السكر والصناعات التكاملية، الدلتا، الدقهلية، الفيوم، الشرقية وكذا المدير التنفيذي لشركة القناة للسكر، لاستيعاب كميات محصول بنجر السكر الخاص بتعاقدات شركة القناة.

وأكد المصيلحي أنه يتم التنسيق بين الشركات وشركة القناة، لاستيعاب أقصى كميات ممكنة من البنجر حفاظاً على المحصول وكذلك حتى لا يتعرض المزارعين للخسائر، وسيتم التنسيق بشكل مباشر بين وزارة التموين وشركاتها التابعة مع شركة القناة لتسهيل عمليات اللوجستيات والنقل لضمان سهولة تدفق محصول البنجر حتى لا تتأثر الكفاءة الانتاجية للمصانع ، وذلك من خلال توفير وسائل النقل اللازمة لتوريد المحصول إلى مصانع شركات بنجر السكر.

وتم الاتفاق على توزيع الكميات المطلوب استلامها على شركات البنجر، بإجمالي كميات 650 ألف طن، وبدء العمل من يوم ٢٥ يونيو ٢٠٢١ حتى منتصف أغسطس ٢٠٢١، على النحو التالي:

شركة الدلتا 200 ألف طن بنجر

شركة الدقهلية 150 ألف طن بنجر

شركة الفيوم 50 ألف طن بنجر

شركة الشرقية للسكر 200 ألف طن بنجر

شركة السكر والصناعات التكاملية 50 ألف طن بنجر