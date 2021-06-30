الأربعاء 30 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تؤكد ظهور إصابات بسلالة «دلتا» في الأكاديميات الإنجليزية

كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية

أكدت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، أن سلالة "دلتا" كانت من بين مجموعة متزايدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا، التي لها صلة بالأكاديميات الإنجليزية في إقليم جيونجي، وذلك طبقًا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء.
وأعلنت السلطات أن مجموعة أخرى من الإصابات، تم تسجيلها في حانات في منطقة "مابو" في سول، لها صلة بالإصابات في الأكاديميات المكتظة، وربما يكون لها صلة بسلالة "دلتا".
وتم تأكيد 213 حالة بين مجموعتي الإصابة ، التي تشمل ست أكاديميات خاصة مختلفة في منطقة "سول الكبرى". ومن بينها، 45 حالة من حانات ومطاعم في منطقة "مابو".
وتم إرسال رسائل نصية، تحث الاشخاص، الذين زاروا ثمانية مطاعم خاصة وحانات في منطقة جامعة "هونجيك" في الفترة من 16 حتى 28 يونيو الجاري، على إجراء اختبار فيروس كورونا.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ترتيب إصابات كورونا عالميًا 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.
وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

كورونا كوفيد اللقاح كوريا الجنوبية دلتا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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