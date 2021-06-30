الأربعاء 30 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

808 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى ألمانيا

كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم الأربعاء، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 808 إصابات، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.
وللمقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الأربعاء الماضي 1016 إصابة. 
وسجل المعهد 56 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 51 حالة وفاة جديدة يوم الأربعاء الماضي.
وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن يوم 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، منها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. 

كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس، حتى الآن، في 14يناير الماضي بواقع 1244 حالة.
وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم الأربعاء 5.2 إصابة.

وتم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 6ر197 إصابة.
وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا إلى 3 ملايين و728 ألفا و141 حالة.
وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 90 ألفا و875 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين 3 ملايين و624 ألفا و200 شخص.
وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ، حتى أمس الثلاثاء 0.79، ما يعني أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 79 فردا آخرين في المتوسط.
ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبًا.

إرشادات منظمة الصحة العالمية
وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.
وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

برلين المانيا فيروس كورونا الصحة العالمية لقاحات كوفيد-19 كوفيد-19

رئيس التحرير

وائل لطفي

الحرب ضد الإرهاب والفساد تكفى وتزيد

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