الأربعاء 30 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

منها ضمور العضلات

«الصحة» تطلق مبادرة لفحص أمراض الأطفال الجينية

فحص أمراض الأطفال
فحص أمراض الأطفال الجينية

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق مبادرة رئاسية جديدة الشهر المقبل للكشف المبكر عن 19 نوعا من الأمراض الجينية لدى الأطفال حديثى الولادة، والتى من ضمنها مرض ضمور العضلات وذلك لعلاج الحالات المصابة مبكراً لتحقيق أعلى استجابة ممكنة.

وأوضحت أن الوزارة قامت بشراء كافة الكواشف الطبية المطلوبة لإطلاق المبادرة، لافتة إلى أنه تم تجهيز 3 مراكز لعلاج ضمور العضلات، حيث تم تجهيز مركز في معهد ناصر ومركز بمستشفى الجلاء العسكرى ومركز بعين شمس الجامعى.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن حصر الوزارة بحالات ضمور العضلات والتي بلغت 204 حالة، منهم 57 حالة تحت عمر عام، وستبدأ الوزارة في العلاج في 32 حالة.

وأعلنت وزيرة الصحة عن بدء علاج أول 10 حالات مصابة بضمور العضلات الأسبوع المقبل.

وأوضحت أن هناك استجابة من الشركات لرغبة القيادة السياسية لتوفير العلاج، لافتة إلى أن وزارة الصحة وقعت عقداً الأسبوع الماضى مع شركة نوفارتس لتوفير علاج ضمور العلاج، وذلك بالتعاون هيئة الشراء الموحد وصندوق تحيا مصر.

وأشارت إلى أنه تم فتح حساب في صندوق تحيا مصر لعلاج حالات ضمور العضلات، كما أعلنت عن توقيع عقود مع شركات أخرى لتوفير علاجات ضمور العضلات في مصر، وستشارك 4 شركات وطنية في الإنتاج.

 

وفى سياق آخر، تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

وزيرة الصحة والسكان مبادرة رئاسية جديدة للكشف المبكر الأمراض الجينية الأطفال حديثى الولادة

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وائل لطفي

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