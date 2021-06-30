«التعليم» تتيح التحويل بين المدارس الحكومية عبر رابط إلكتروني

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط التحويل الإلكتروني بين المدارس الحكومية بجميع مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي.

ويمكن لأولياء الأمور الراغبين في التحويل الدخول عبر الرابط التالي:

https://etransferstud.emis.gov.eg/

وقالت الوزارة، تيسيرًا على الطلاب وأولياء الأمور، قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مد فترة تلقى طلبات التحويل الإلكتروني للطلاب بين المدارس الحكومية حتى 1 أكتوبر المقبل.

وكانت قد فتحت وزارة التربية والتعليم، تسجيل الطلاب للصف الأول الابتدائي رسمي ولغات للعام الدراسي القادم 2021-2022، إلكترونيا عبر رابط تقديم أولى ابتدائي 2021 على الإنترنت بداية من اليوم الأول من يونيو الماضي ولمدة شهر كامل، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية المستمرة لمواجهة فيروس كورونا، وتجنباً للازدحام في المدارس ومديريات التعليم.

وتم إتاحة رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2021 في القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، أسوان، الشرقية، الغربية، الفيوم، الدقهلية دمياط، المنيا، سوهاج، أسيوط، البحيرة ، شمال سيناء الشرقية، الفيوم وغيرها من المحافظات.

وحددت الوزارة، شروط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2021، بالإضافة إلى رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2021.



شروط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2021

1- ألا يقل سن المتقدم عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات.

2- على ولي الأمر كتابة رغباته في جميع الإدارات الأقرب فالأقرب، بحيث تكون الرغبة الأولى هي التابع لها السكن والمسجل في عنوان ولي الأمر في بطاقة الرقم القومي.

والأوراق المطلوبة للتقديم كالتالي:

1- أربعة صور شخصية لكل طالب متقدم.

2- شهادة ميلاد حديثة كمبيوتر.

3- دمغات التأمين الصحي.

4- صورة للبطاقة الشخصية للوالدين.

5- طابع مهن تعليمية، إضافة إلى طابع دمغة.

6- صورة من التقديم الإلكتروني على الإنترنت وتحتوي على 3 رغبات لـ3 مدارس.

7-إيصال كهرباء أو غاز أو مياه حال تغيير محل الإقامة.

8- ملف به أوراق التقديم من المكتبة.