الأربعاء 30 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع حصيلة إصابات كورونا فى سنغافورة إلى 62579

كورونا في سنغافورة
كورونا في سنغافورة

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الأربعاء، ارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد إلى 62 ألفا و579 حالة، وذلك بعد تسجيل 16 حالة إصابة جديدة.


وأوضحت الوزارة  حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية الناطق باللغة الإنجليزية، أن الإصابات الجديدة تضمنت 5 حالات محلية، بالإضافة إلى 11 حالة وافدة من الخارج تم وضعها قيد الحجر الصحي لدى وصولها البلاد، فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، لتستقر حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة عند 36 حالة.

- خفض الفترة الفاصلة بين جرعتي لقاح كورونا إلى 4 أسابيع


وأشارت الوزارة إلى أن عدد المرضى الذين يتواجدون في المستشفيات حاليا جراء الإصابة بالفيروس يبلغ 135 شخصا فيما يبلغ إجمالي عدد المتعافين بالبلاد منذ بداية الجائحة 62 ألفا و212 شخصا.


وقد أعلنت وزارة الصحة أمس خفض الفترة الزمنية الفاصلة بين الجرعتين الأولى والثانية من لقاح كورونا إلى أربعة أسابيع، في إطار الجهود المبذولة لضمان تلقيح المزيد من المواطنين بشكل كامل في أسرع وقت ممكن، علما بأن الحد الأدنى للفترة الزمنية كان من ستة إلى ثمانية أسابيع.

 

- ترتيب إصابات كورونا عالميًا 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

 

- إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.
وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

كورونا كوفيد اللقاح وزارة الصحة السنغافورية سنغافورة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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