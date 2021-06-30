تايلاند تسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا منذ بداية الجائحة

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية، اليوم الأربعاء، تسجيل 53 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تعد أعلى حصيلة وفيات يومية بالفيروس يتم تسجلها منذ بداية الجائحة.

وكان آخر أعلى حصيلة وفيات بالفيروس تسجلها تايلاند السبت الماضي وبلغت 51 حالة.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 2023 حالة.

ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 4786 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت تايلاند 2415 حالة شفاء من الفيروس خلال نفس الفترة.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 259 ألفا و 301 حالة، من بينها 207 آلاف و 479 حالة شفاء.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

ترتيب إصابات كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.