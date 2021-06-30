«الصحة» تعلن بدء علاج أول 10 حالات لضمور العضلات الأسبوع المقبل

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن حصر الوزارة لحالات ضمور العضلات، والتي بلغت 204 حالات، منها 57 حالة تحت عمر عام، وستبدأ الوزارة في العلاج في 32 حالة.

وأعلنت وزيرة الصحة عن بدء علاج أول 10 حالات مصابة بضمور العضلات الأسبوع المقبل.

وأوضحت أن هناك استجابة من الشركات لرغبة القيادة السياسية لتوفير العلاج، لافتة إلى أن وزارة الصحة وقعت عقدًا الأسبوع الماضى مع شركة نوفارتس لتوفير علاج ضمور العلاج، وذلك بالتعاون هيئة الشراء الموحد وصندوق تحيا مصر.

وأشارت إلى أنه تم فتح حساب في صندوق تحيا مصر لعلاج حالات ضمور العضلات، كما أعلنت عن توقيع عقود مع شركات أخرى لتوفير علاجات ضمور العضلات في مصر، وستشارك 4 شركات وطنية في الإنتاج.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أعلن خلال حضوره فعاليات تفقد المعدات والآلات المشاركة في المشروع القومي لتطوير الريف المصري، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، بحضور رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، وعدد من الشخصيات، عن توفير كواشف طبية للأطفال لاكتشاف مرض ضمور العضلات لدى الأطفال، لافتاً إلى أن تكلفة العلاج حوالى 3 ملايين دولار.

وأكد أنه سيتم استهداف الأطفال تحت عمر عام، كما أن النتيجة تحت عمر 6 أشهر تكون أفضل في الاستجابة للعلاج، ولكن بعد عمر عام تكون النتيجة أصعب.

وأشار إلى أنه سيتم فحص الأطفال بعد الولادة لاكتشاف مرض ضمور العضلات مبكراً.

وفى سياق منفصل، تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.