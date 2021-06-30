الأربعاء 30 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة»: تعزيز التعاون مع روسيا الاتحادية فى «الحجر البيطري والزراعي»

تعاون زراعي مصري
تعاون زراعي مصري روسي

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن مشاركته ممثلا للوزارة ضمن الوفد المصري برئاسة وزيرة التجارة والصناعة في فاعليات اجتماع اللجنة المشتركة المصرية الروسية، والتي عقدت في موسكو خلال يومي 23-24 يونيو الجاري. 

 

وقال محمود أنه تم الاتفاق مع مُمثلي الإدارة البيطرية بدولة روسيا على تبادل المتطلبات الصحية البيطرية وكذلك البيانات الخاصة بمستجدات الوضع الوبائي للثروة الحيوانية في كلا البلدين وتبادل الخبرات في مجال تقييم المخاطر مع دراسة الشهادات الصحية البيطرية للمنتجات ذات الأصل الحيواني بين الجانبين وأيضا ‏اعتماد المُنشآت المصدرة لمنتجات الأسماك والشهادات الصحية ذات الصلة والبدء في تبادل منتجات الأسماك بين البلدين.

 

واضاف محمود انه تم بحث أيضا التعاون مع الجانب الروسي في اعتماد المُنشآت المصدرة لمنتجات الألبان والشهادات الصحية ذات الصلة، مع البدء في تبادل المنتجات الالبان بين البلدين وايضا التعاون في مجال الحجر الزراعي والصحة النباتية. 

 

وكان قد أكد السيد القصير وزير الزراعة  ان الانجازات الزراعية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي غير مسبوقة لانه يعد قطاعا استراتيجيا يتعلق بالأمن الغذائي والامن القومي اضافة الى كونه يعتبر مدخلا رئيسيا لقطاعات اخرى ، وتزايدت أهميته على المستوى المحلى والدولى بعد جائحة كورونا نظرا لدوره في توفير الاحتياجات الاساسية للشعوب وايضا لانه يسهم في توطين التنمية ولديه القدرة على تحقيق تنمية متوازنة وإحتوائية. 

 

وأضاف الوزير  ان انجازات مصر الزراعية شملت تنفيذ حوالي 320 مشروعا تكلفت أكثر من 40 مليار جنيه بالاضافة إلى مئات، المليارات التي تم انفاقها على البنية الاساسية ويأتي على رأس الانجازات مشروع الدلتا الذي اطلقه الرئيس السيسي بهدف تنمية 2،2 مليون فدان متضمنة زراعة مليون فدان في المشروع بإجمالي تكلفة تقدر بحوالي  300 مليار جنيه

 

وأشار القصير، الى خطة التوسع الرأسي واستنباط أصناف جديدة ذات انتاجية عالية وقصيرة العمر وتوفر المياه وتقاوم الملوحة والامراض والتغيرات المناخية،مشيرا الى  أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت نهضة غير مسبوقة، رغم ظروف جائحة كورونا خلال عام 2020 حيث بلغت ‏‏حوالي 5.2 مليون طن بقيمة قدرها ‏نحو  2.2 مليار دولار وبما يعادل 33 مليار جنيه

الزراعة تعزيز التعاون المشترك روسيا الاتحادية مجال الحجر البيطرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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