الأربعاء 30 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«تعليم القاهرة» تحصد جائزة الدولة للمبدع الصغير بـ«الغناء»

تكريم الطالب
تكريم الطالب

قالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إن الاهتمام بالأطفال والنشئ إحدى أولويات الدولة المصرية لخلق جيل جديد مبدع قادر على تحقيق آمالنا وطموحاتنا فى مستقبل مشرق، تحت رعاية السيدة انتصار السبسي، قرينة رئيس الجمهورية .

وأضافت المديرية، أن وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم أطلقت جائزة الدولة للمبدع الصغير التي تم استحداثها مؤخرا بهدف النهوض بالفتون والآداب، وتمنح سنويا لمن يقدم منتجا فكريا ولم يتجاوز عمره 18 عاما. 

وتهدف الجائزة للاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة وتحفيز الطاقات الإبداعية فى مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار، ضمن الأهداف الاستراتيجية للدولة التى تعمل على بناء الإنسان المصري وترسيخ هويته من خلال خلق آليات مؤسسية تعمل على تشجيع الأطفال على القراءة والكتابة والإبداع والابتكار لتحقيق الريادة الثقافية لمصر. 

وقال مدير المديرية، محمد عطية، إن جائزة الدولة للمبدع الصغير تعد إنجازا جديدا للدولة المصرية، ولابد من تشجيع النشئ والأطفال على القراءة والكتابة والإبداع والابتكار لتأكيد ريادة مصر الثقافية. 

وشاركت القاهرة في المسابقة تحت إشراف مدير المديرية، والتي تنطلق دورتها الأولى هذا العام 2021 بإشراف المجلس الأعلى للثقافة. 

شروط المشاركة فى الجائزة تتضمن أن يكون المتقدم مصرى الجنسية، حسن السمعة واألا يتجاوز ثماني عشرة عاما. 

وشهدت المسابقة إقبالا ضخما من الواعدين فى جميع المحافظات، ورصد المتقدمين وجاءت القاهرة في المقدمة بـ(1245) متقدما، تم تدريبهم وتشجيعهم من قبل جميع التخصصات تحت إشراف زينب عبد الفتاح ، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية. 

وأعلنت وزيرة الثقافة أسماء الفائزين فى جائزة الدولة للمبدع الصغير خلال حفل أقيم بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وفاز من محافظة القاهرة بجوائز 12-18، الطالب يوسف حسن سعد منصور، 15 عاما، بمجال الفنون، فرع الغناء.

وشددت المديرية، أن الطلاب هم بناة المستقبل ورفعة المجتمع، مؤكدة أن حب العلم والفن والمهارة يهدف إلى إكساب الطالب قدرات من الثقافة والمعلومات ويرتفع بها ويصل إلى أعلى المراتب. 

اطفال محافظة القاهرة رئيس الجمهورية للثقافة التربية والتعليم ثقافة دار الأوبر الدولة المصرية وزيرة الثقافة محافظات جنسية

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