رئيس الأسقفية ناعيًا أنسي ساويرس: رجل وطني لم ينسى مسؤوليته الاجتماعية

نعى الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية بمصر رجل الصناعة أنسي ساويرس الذي رحل عن عالمنا أمس.

وذكرت الكنيسة الأسقفية في بيان لها: نودع على رجاء القيامة رجلًا قدم الكثير من الجهد والعرق لوطنه مصر في مختلف المجالات الصناعية والاقتصادية ولم ينس دوره في تنمية المجتمع المصري أو في مجال المسئولية الاجتماعية.

وأضاف البيان: يقدم المطران سامي فوزي نيابة عن سنودس الكنيسة الأسقفية وشعب الكنيسة أحر التعازي لأسرة الفقيد الراحل المتمثلة في زوجته السيدة يسرية لوزة وأبنائه رجال الأعمال نجيب وسميح وناصف ساويرس.

واختتم البيان: نصلي أن يسكب الله عزاءا سماويًا في قلوب أسرته ومحبيه وأن يترأف على الجميع.

من هو أنسي ساويرس؟

وتوفي رجل الأعمال أنسي ساويرس، والد ناصف وسميح ونجيب ساويرس، أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 91 عاماً، وفقاً لما كتبه الدكتور شريف دوس، رئيس هيئة الأقباط المسيحيين العامة، على صفحته الشخصية في «فيس بوك».

أنسي ساويرس من مواليد 14 أغسطس 1930 ويبلغ من العمر 91 سنة، وهو حاصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة عام 1950.

ويعد مؤسس ورئيس مجموعة أوراسكوم، وبدأ حياته في سوق المال والأعمال عبر شركة مقاولات اسمها «انسى ولمعي» كان نشاطها يتمثل في تمهيد الطرق وحفر ترع الري، إلا أنها تم تأميمها جزئيا عام 1961، ثم كليا وبقي ساويرس على رأسها خمس سنوات قبل أن يهاجر إلى ليبيا سنة 1966، وعمل هناك أيضا في المقاولات قبل أن يرجع إلى مصر في منتصف السبعينيات.

وأسس أنسي ساويرس في عام 1976، شركة «أوراسكوم للمقاولات العامة والتجارة» والتي أصبحت في ما بعد تسمى أوراسكوم للصناعات الإنشائية، وتوسع نشاط شركته في الثمانينيات والتسعينات، ليشمل السياحة والفنادق وخدمات الكمبيوتر وخدمات الهاتف المحمول، ولتصبح المجموعة من أضخم الشركات المصرية.

وأنسي ساويرس متزوج من السيدة «يسرية لوزة» وله ثلاثة أولاد نجيب، سميح، ناصف الذين يقودون مختلف شركات المجموعة.