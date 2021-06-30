6 جرائم.. مفاجآت جديدة في اتهام حسن راتب بالاتجار فى الآثار

الاتهامات الكاملة لرجل الأعمال حسن راتب بالتنقيب والتمويل والاتجار والتهريب وإتلاف الآثار وغسيل الأموال

سبب ارتداء حسن راتب الجلابية والعباية البيضاء

تفاصيل الليلة الأولى لرجل الأعمال في قسم شرطة مصر القديمة

كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات لـ«الدستور» تفاصيل التحقيقات التي جرت، أمس الثلاثاء، مع رجل الأعمال حسن راتب.

وظهرت مفاجآت جديدة، إذ إنَّ النيابة العامة وجهت لرجل الأعمال حسن راتب خلال التحقيق 6 اتهامات هي: التنقيب عن الآثار، وتمويل التنقيب عن الآثار، وتجارة الآثار، وتهريب الآثار، وإتلاف الآثار، وغسيل الأموال، وليس اتهاماً بالتمويل فقط.

وقالت المصادر إنَّ التحقيق بدأ باتهام "راتب" بجريمة "تمويل التنقيب عن الآثار" ومع تطوير المناقشة والمواجهات بين المتهمين، تبيّن تورطه في جرائم أخرى هي: التمويل، والتنقيب، والاتجار، والتهريب، والإتلاف، وغسيل الأموال، إلى جانب اعتراف عز الدين حسانين، شقيق البرلماني السابق علاء حسانين، المعروف بـ"نائب الجن والعفاريت" عليه بدفع ملايين الجنيهات لتمويل البحث عن الآثار.

جلسة تجديد حبس حسن راتب

وقالت المصادر إنَّ جلسة تجديد حبس رجل الأعمال حسن راتب من المقرر لها يوم السبت المقبل، وستجري مواجهته بأدلة جديدة تمَّ رصدها عن نشاطه في تجارة الآثار وتكوين ثروته من خلال نشاطه المؤثم في تجارة الآثار وغسل تلك الأموال في مشروعات اتخذها ستاراً لنشاطه غير المشروع.

وأشارت المصادر إلى أنه خلال التحقيقات حاول عز الدين حسانين التراجع عن اعترافه ضد حسن راتب بالتمويل، لكن جرى مواجهته بأدلة تدعم اعترافه وبتسجيلات تدعم هذا الاعتراف.

وقررت النيابة العامة استمرار حبس عز الدين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، فيما قررت النيابة العامة حبس حسن راتب 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وذكرت مصادر أمنية أنَّ قوة توجهت إلى منزل حسن راتب لتنفيذ قرار النيابة بالضبط والإحضار وطلب مهلة زمنية لترتيب أموره وجرت مناقشات مع أشخاص من مكتبه وطلب تجهيز جلباب أبيض وعباءة وسبحة لزوم التصوير في محاولة لإيجاد رأي عام يدعم موقفه باستغلال مظهره.

وأكدت المصادر أن أسرته لم تحضر معه إلى النيابة بسبب التصوير أيضاً ووجود مصورين صحفيين حتى لا يحدث تناقض بين شكل حسن راتب بملابسه ذات الطابع الديني وشكل أفراد أسرته بمظهرهم العادي فالنساء غير محجبات والرجال يرتدون الملابس العادية.

ولفتت إلى أنَّ هيئة الدفاع عن حسن راتب طلبت من أفراد الحراسة ترحيله بسيارته الخاصة، لكن قوة الترحيلات أوضحت أن جميع المواطنين أمام القانون سواء، وقال أحد أفراد الأمن: "الناس كأسنان المشط".

تفاصيل حبس حسن راتب في قسم مصر القديمة

وجرى ترحيل حسن راتب إلى مقر احتجازه في قسم شرطة مصر القديمة، وقام طاقم مكتبه بإرسال وجبة عشاء له وعلاجه الخاص بالغدة، وكرتونة مياه معدنية وحقيبة صغيرة بها ملابس وأدوات تعقيم من كورونا وسجادة صلاة.

وقررت جهات التحقيق حبس رجل الأعمال حسن راتب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

القبض على علاء حسانين

بدأت أحداث القضية بإلقاء الأجهزة الأمنية، يوم الخميس الموافق 24 يونيو، القبض على النائب البرلماني السابق علاء حسانين؛ لاتهامه بالاتجار والتنقيب عن الآثار، وأفادت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن النائب البرلماني تزعم عصابة للتنقيب عن الآثار بعدة محافظات بالجمهورية، والاتجار في القطع المستخرجة من باطن الأرض.

ووجدت أجهزة الأمن بحوزة المتهمين على 201 قطعة أثرية، تمت إحالتها إلى لجان فنية لفحصها بوزارة الآثار، وبعد التحقيق معه وعرضه على قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، قرر تجديد حبسه وآخرين في التنقيب عن الآثار 15 يوماً.

وكانت معلومات وردت لقطاع أمن القاهرة عن عصابة بنهب ثروات الوطن والاتجار بالآثار واعتزام تهريب القطع الأثرية خارج البلاد بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحريات عن قيام المتهمين بالتنقيب في عدة محافظات، من بينها القاهرة والجيزة وتجميع القطع الأثرية داخل أحد المخازن؛ تمهيدًا لبيعها وتهريبها خارج البلاد وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث مكبرة لكشف الملابسات وملاحقة المتهمين وجرى ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية.

وبعرضهم على النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار المتهمين في الواقعة وإعداد مأمورية أمنية داهمت أوكار المتهمين، وعثرت على كمية كبيرة من القطع الأثرية تقدر بنحو 201 قطعة.

القبض على حسن راتب

وفي تطور جديد في القضية ألقت الأجهزة الأمنية، يوم الإثنين، القبض على رجل الأعمال حسن راتب، وذلك تنفيذاً لقرار ضبط وإحضار صادر عن النيابة العامة.

اعترافات شقيق علاء حسانين

وفي التحقيقات، اعترف المتهم عز الدين حسانين أنه تورط مع شقيقه في البحث عن الآثار وكان يساعده على تحديد أماكن التنقيب ونقل المعدات في جنح الظلام وتأمين المناطق التي سيجري فيها الحفر عن التماثيل والآثار القديمة مقابل عمولة، واعترف بدور رجل الأعمال حسن راتب بتمويل النشاط المشبوه بالأموال.