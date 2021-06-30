خروج قطار عن القضبان فى محطة منوف

شهدت محافظة المنوفية، خروج جرار القطار الروسي رقم 1 "القاهرة - الإسكندرية" عن القضبان، وتوقف حركة القطارات على خط "منوف - طنطا"، وتم الدفع بأوناش من هيئة السكك الحديدية لإصلاح العطل في أسرع وقت، ثم إعادة حركة القطارات مرة أخرى.

وأعلن وحيد عبد ربه، رئيس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، عن خروج جرار قطار عن القضبان في السابعة صباحا، مشيرًا إلى عدم وجود أي إصابات بين الركاب أو حدوث أضرار مادية، كما أكد أن هيئة السكك الحديدية دفعت بأوناش وجار العمل لإعادة الجرار إلى مساره، وبعدها إعادة حركة القطارات مرة أخرى على خط منوف.

وأوضح مصدر بهيئة السكك الحديدية، أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية في صفوف الركاب أو مادية، مؤكدا أن حركة القطارات على باقي الخطوط منتظمة ولا توجد أي معوقات تؤثر على الرحلات، وجارِ التعامل مع الحادث وإعادة الجرار إلى مساره.