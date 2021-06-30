البابا تواضروس الثاني يلتقي الأساقفة لمتابعة شئون الخدمة

حرص البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال قضاء خلوته بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، على لقاء عدد من الكهنة والأساقفة بالكنيسة في إطار حرص البابا على متابعة شئون الكنيسة بالداخل والخارج.

واستقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، الأنبا جوزيف الأسقف العام بأفريقيا، حيث اطمأن منه على الأوضاع في منطقة خدمته الجديدة بإفريقيا.

ومن المقرر سيامة الأنبا جوزيف يوم 7 مارس الماضي، أسقفًا عامًا للخدمة في إفريقيا، مع ست آباء أساقفة آخرين.

كما استقبل بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وخلال اللقاء جرى مناقشة أحوال الخدمة ومتابعة شئون الرهبان .

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بدير الأنبا بيشوي، القمص أنطونيوس تكلا كاهن كنيسة الشهيد أبانوب والقديس الأنبا أنطونيوس بايون – نيوچيرسي، وذلك لمناقشة أمور الخدمة بكنائس الولايات المتحدة الأمريكية.

الكنيسة تبدأ صوم الرسل

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، صوم الرسل والذي يستمر حتى 12 يوليو المقبل، بعيد القديسين بطرس وبولس الرسول.

ويعتبر صوم الرسل من أقدم الأصوام في الكنيسة عبر الأجيال، حيث يستند إلى الآية التى تقول: "ولكن حينما يرفع عنهم العريس فحينئذ يصومون"، كما يعد صوم الرسل هو أول صوم صامته الكنيسة، فقد صامه الآباء الرسل بعد حلول الروح القدس عليهم استعدادًا للخدمة، وأنهم صاموا أربعين يومًا على مثال موسى النبي قبل أن يستلم لوحي الشريعة وإيليا النبي قبل أن يكلمه الله على جبل حوريب، وأيضًا لصوم السيد المسيح أربعين يومًا قبل أن يبدأ فى خدمته.

مدة الصوم مُتغيرة

وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا، وينتهي صوم الرسل دائمًا بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الرسول في 12 يوليو من كل عام.

وصوم الرسل هو صوم تتبعه الأرثوذكسية و‌الكنيسة الكاثوليكية، يبدأ الصوم في يوم الإثنين الثاني بعد عيد العنصرة ويستمر حتى عيد القديسين بطرس وبولس والذي يحُل في 12 يوليو وتتراوح مدته من ثمانية إلى اثنين وأربعين يومًا بسبب طبيعة عيد القيامة.

وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا، وينتهي صوم الرسل دائمًا بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الرسول في 12 يوليو من كل عام.

وتصوم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من أول يوم إثنين بعد عيد العنصرة حتى 4 أبيب حسب التقويم القبطي، بينما الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تبدأ الصوم أيضًا من أول يوم اثنين بعد عيد العنصرة حتى 29 يونيو، لكن مجلس حمص، الذي عقد عام 1946، اختصر الصيام ببدء الصيام في 26 يونيو.