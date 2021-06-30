أقر مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون لإزالة تماثيل قادة الكونفدرالية من قاعات مبنى الكابيتول.

وتم تمرير مشروع القانون بأغلبية 285 صوتا مقابل 120، حيث صوت جميع النواب الديمقراطيين و67 جمهوريا لصالحه، ويتجه مشروع القانون بعدها إلى مجلس الشيوخ للنظر فيه، حيث يحتاج إلى موافقة 10 أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ قبل تحويله إلى المجلس الأعلى.

والكونفدرالية هي مجموعة من الولايات الجنوبية التي قاتلت خلال الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1861 و1865 من أجل الحفاظ على العبودية.

يذكر أن مشروع القانون ينص أيضا على إزالة تمثال نصفي لرئيس سابق للمحكمة العليا، حرم المستعبدين من حقهم في أن يكونوا مواطنين.

- لجنة جديدة للتحقيق فى أحداث اقتحام الكونجرس

من جانبه كانت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، قالت أمس إن لجنة جديدة للتحقيق في أحداث اقتحام الكونجرس فىيالسادس من يناير الماضي، ستضم 13 عضوا، وسيكون لديها صلاحية استدعاء الشهود، وفقا للتشريع الذى أعلنته رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى، ومن المتوقع أن يصوت المجلس على مشروع القانون هذا الأسبوع.

وتقول وكالة أسوشيتدبرس إن هذه الجهود تأتى بعدما عرقل الجمهوريون فى مجلس الشيوخ تشكيل لجنة مستقلة من الحزبية للتحقيق فى الأحداث التي قام فيها المئات من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب باقتحام مبنى الكابيتول بعنف وقطعوا جلسة التصديق على فوز جو بايدن فى انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وستضم اللجنة الجديدة الحزبية فى مجلس النواب ثمانية أعضاء تعينهم "بيلوسى"، وخمسة آخرين يتم تعينهم بعد مشاورات مع زعيم الجمهوريين كيفين مكارثى.

وقال مساعد لنانسي بيلوسى إن الأخيرة تبحث تضم جمهوري بين من تختارهم ، وهم ما سيقسم اللجنة بين حزبيا بين 7 ديمقراطيين و6 جمهوريين.

وقالت رئيسة مجلس النواب في بيان، إن السادس من يناير كان واحدا من أكثر الأيام ظلاما فى تاريخ أمريكا، وستسعى اللجنة للحقيقة بشأنه.

وأضافت أن اللجنة المختارة ستحقق وتقدم تقريرها عن الحقائق والأسباب وراء الهجوم وتقدم توصيات لمنع أي هجمات مستقبلية.

ويشعر الكثير من الجمهوريين بالقلق بشأن إجراء تحقيق حزبى، بما أن غالبية من الديمقراطيين سيحققون على الأرجح فى دور ترامب فى الحصار والجماعات اليمينة التي كانت حاضرة فى هذا اليوم.

- 30 جمهوريا بمجلس الشيوخ صوتوا لإنشاء لجنة مستقلة للتحقيق

وكان نحو 30 جمهوريا بمجلس الشيوخ قد صوتوا لإنشاء لجنة مستقلة التي كانت ستقسم بين الحزبين. وأيد سبعة جمهوريين بالشيوخ المضي قدما فى مشروع القانون هذا، لكن كان هذا أقل من العشرة الجمهوريين المطلوبين لتمريره.

يذكر أنه وفقًا لصحيفة أريزونا ريبابليك، فإن ستة ينتمون الى "براود بويز"، وهي جماعة شبه مسلحة، شاركوا في أعمال الشغب بصدد التقدم بطلب تسوية مع القضاء.

وذكرت الصحيفة أن المدعين ومحامو الدفاع أبلغوا قاضيًا فيدراليًا في العاصمة أنهم يتوقعون إجراء مفاوضات أولية قبل الذهاب إلى المحاكمة ومن المتوقع أن تستغرق المحادثات بضعة أسابيع.

وتتعلق القضية بأعضاء "براود بويز" الذين اتهموا في فبراير بالتآمر والتنسيق لمهاجمة مبنى الكابيتول.