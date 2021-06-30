اتحاد اقباط من أجل الوطن: ثورة 30 يونيو رسخت لدولة القانون

هنأ الاتحاد العام لأقباط من اجل الوطن برئاسة كريم كمال، شعب مصر العظيم بالذكري الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة ثورة الشعب المصري الذي خرج بالملايين في كل ميادين مصر ليقول لا للإرهاب، ولا لكل من حاول تدمير الوطن، والاتحاد في هذه المناسبة الجليلة يتذكر بكل فخر دور الجيش المصري الباسل وقائده في ذلك المرحلة الحاسمة من تاريخ الوطن الرئيس والزعيم عبد الفتاح السيسي، الذي انحاز للشعب في ثورته ضد الجماعة المحظور التي خططت لتدمير الوطن وإثارة الفتن بين أبناء الوطن وتنفيذ المخططات الخارجية ويثمن الاتحاد دور الرئيس عبد الفتاح السيسي في إنقاذ الوطن وافشال تلك المخططات.

وقال رئيس الاتحاد ثورة الثلاثين من يونيو، أسست لمصر الجديدة القائمة علي سيادة القانون واحترام الحريات وحقوق الإنسان، مضيفا أن أهمهم إنجازات ثورة ثلاثين يونيو إعلاء قيم المواطنة وترسيخ دولة القانون، والتي تحققت في أبها صورها مع تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، حيث عمل سيادته علي بناء الوطن من جميع النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وقال محب شفيق الأمين العام للاتحاد الجيش المصري العظيم كان له الفضل الأول والأكبر في نجاح ثورة الشعب المصري في الثلاثين من يونيو عام 2013، لأنة أدرك المخططات الخارجية التي تريد تقسيم وتدمير الوطن وتصدي لها بكل بسالة وأفشل مخططاتهم.

وقال مايكل روماني مسؤول ملف الشباب بالاتحاد اهم ما يميز ثورة الثلاثين من يونيو دور الشباب الذي انحاز للوطن وادرك المخاطر الكبيرة التي تحيط به.

وأضاف روماني ، ثورة الثلاثين من يونيو ساهمت بشكل كبير في إعادة الشباب الي الحياة السياسية.

- ثورة 30 يونيو

وتحل الذكرى اليووم ذكرى ورة 30 يونيو، اليوم، حيث استعادوا فيها دولتهم بعد اختطافها من «الإخوان»، وانتفضوا لحماية الوطن من يد الجماعة الإرهابية التي خططت ودبرت ونفذت ومولت لإسقاط مصر.

وبعد ثورة 30 يونيو 2013 انطلقت نهضة في شتى المجالات العسكري والمدنية واستطاعت مصر أن تخطو خطوات غير مسبوقة في سعيها للحفاظ على كفاءة القوات المسلحة، فتنوعت القدرات القتالية براً وبحراً وجواً.

وأقسم رجال القوات المسلحة المصرية يمين الولاء بأن تظل راية مصر عالية خفاقة تعانق السماء، فوقفوا ضد مَن يحاول تقويض أمنها وأمانها.

وقرر مجلس الوزراء أن يكون الخميس الموافق 1 يوليو 2021، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة ووحدات الإدارة المالية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال، والقطاع الخاص مع استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو بدلًا من يوم الأربعاء الموافق 30 يونيو 2021.