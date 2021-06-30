الأربعاء 30 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الإفتاء»: يجوز صرف مال الزكاة فى تأهيل الأطفال والشباب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

من الأسئلة الشائعة التي تتكرر وحظيت باهتمام كبير، خلال الفترة الحالية، عبر جروبات الفتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "هل يجوز صرف مال الزكاة على تدريب وتأهيل الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الوالديَّة في دور رعاية الأيتام معلومي أو مجهولي النسب؟".


وقالت دار الإفتاء، إن تدريب الأطفال وتأهيل الشباب الفقراء لإكسابهم المهارات المختلفة التي يحتاجون إليها في حياتهم داخلٌ دخولًا أوليًّا في مصارف الزكاة؛ لِمَا في ذلك من الحفاظ على قوام الإنسان الذي هو مقصد من مقاصد الزكاة، فإذا انضم إلى ذلك كونهم أيتامًا أو فاقدين الرعاية الوالدية- سواء كان نسبهم معلومًا أو مجهولًا- كانت الحاجة إلى تدريبهم وتأهليهم أشد، وكان صرف الزكاة على ذلك من تمام كفالتهم، ومن أحسن الوجوه التي تصرف إليها الزكاة؛ لما اجتمع فيهم من فقر ويُتم؛ وذلك لما أولاه الشرع من عناية بأمر اليتيم، وما أوجبه من رعاية حق الفقير وسد حاجته.

 

طرق التواصل مع دار الإفتاء

 

يذكر أن دار الإفتاء حددت طرق التواصل لطلب الفتاوى، منها: من الموبايل أو الأرضي "107" مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي "0020225970400" من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تقوم ببث مباشر، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم.

صرف مال الزكاة دار الافتاء تأهيل الشباب رعاية الأيتام الأطفال

رئيس التحرير

وائل لطفي

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