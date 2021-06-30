موقع فرنسى: «سد واو» بين مصر وجنوب السودان يساهم فى مكافحة الجفاف

أشاد موقع "أفريك 21" الفرنسي، بسد "واو" المزمع إنشاؤه بين كل من مصر وجنوب السودان، وقال الموقع الفرنسي: "إن السد من المتوقع أن يروي بين 12600 و16800 هكتار من الأراضي، وهو الأمر الذي يساهم في مكافحة الجفاف في جنوب السودان".

وأضاف الموقع: "وقعت حكومة جنوب السودان مذكرة تفاهم مع مصر لإجراء دراسات جدوى للبنية التحتية التي سيتم بناؤها بالقرب من مدينة واو"، مشيرًا إلى أنه يتم العمل على الدراسات الفنية والاقتصادية المتكاملة التي أجريت في موقع المشروع من قبل وزارة الموارد المائية والري المصرية، بالتعاون مع المركز القومي لبحوث المياه في مصر "NWRC".

وأشار إلى أنه يتم عمل الدراسات الهيدرولوجية والهيدروليكية، فضلًا عن المسح ورسم الخرائط الكنتورية لموقع السد وبحيرة التخزين، هذا إلى الدراسات الجيولوجية والجيوتقنية والإنشائية والبيئية والتصاميم الأولية للسد ومرافقه.

وأوضح الموقع، أنه سيتم بناء محطة تحويل طاقة لسد واو وملحقاته، كما تم إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية للمحطة من قبل خبراء من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية.

ولفت موقع "أفريك 21" الفرنسي، إلى أنه سيتم بناء سد واو على نهر سيوي، أحد الفروع الرئيسية لنهر الجور في حوض بحر الغزال، حيث تبلغ السعة التخزينية للسد 2 مليار متر مكعب، وسوف توفر مياه السد مياه الري لنحو 500 ألف مزارع.

ومن المتوقع ري بين 12600 و16800 هكتار من الأراضي، مما يحسن القدرة على الصمود في وجه الجفاف، وسيعمل سد واو على تحسين إمدادات الطاقة في جنوب السودان من خلال محطة كهرومائية قادرة على توفير 64 جيجاوات ساعة سنويًا.

ووفقًا للحكومة المصرية، فإن الاتفاق مع جنوب السودان يتماشي مع سياسة مصر الداعمة لمشاريع التنمية لضمان الاستقرار وحل مشاكل مياه الشرب وحماية الناس من مخاطر الفيضانات في إفريقيا.