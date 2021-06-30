الناتو يؤكد دعم جهود التحالف الدولى لمناهضة داعش

قال حلف شمال الأطلنطي ناتو إن أمينه العام يانس ستولينبيرج قد طرح رؤية الحلف إزاء التعامل مع التهديدات الناجمة عن خطر تنظيم داعش الإرهابي خلال مشاركته في الاجتماعات الوزارية للتحالف الدولي لمناهضة داعش التي استضافتها العاصمة الإيطالية روما في الـ28 من الشهر الجاري وانتهت أعمالها مساء أمس الثلاثاء.

وأشار الحلف - في بيان صدر عنه صباح اليوم الأربعاء- إلى أن التحالف الدولي لمناهضة داعش قد عقدت اجتماعاته على المستوى الوزاري لوزراء خارجية ودفاع التحالف الذي تقوده بصورة مشتركة كل من الولايات المتحدة وإيطاليا.

وخلال الاجتماعات – التي عقدت وجها لوجه للمرة الأولى منذ عامين بسبب جائحة كورونا – قال أمين عام الناتو إن الحلف ملتزم بدعم جهود التحالف العالمي لمناهضة داعش ومناهضة كافة أشكال الإرهاب، وأن القيادة العسكرية للحلف تدعم عمليات الاستطلاع الجوي لتحالف مناهضة داعش في مناطق تواجد عناصره بواسطة طائرات الاستطلاع أواكس مؤكدا أن بعثة الناتو في العراق تلعب دورا تنسيقيا محوريا في هذا الصدد بالتنسيق مع الحكومة العراقية التي أشاد أمين عام الناتو بتعاونها في هذا الشأن.

وأضاف أن عمليات الاستطلاع الجوي لمحاولات داعش إعادة تجميع قواه وإحياء أنشطته، كانت موضع اهتمام من لجنة الناتو العسكرية الاستشارية التي بحث هذا الأمر في فبراير الماضي وأوصت بضرورة تعزيز التعاون التدريبي والتبادل المعلوماتي بين بلدان الحلف – 30 دولة – وحكومات الدول الإقليمية الشريكة في التحالف العالمي لمناهضة داعش وفي مقدمتها بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا، وهي التوصية التي يباشر وزراء دفاع حلف شمال الأطلنطي تنفيذها في الوقت الراهن ويعملون على تعزيز آليات ذلك التنفيذ.

وأكد أمين عام حلف شمال الأطلنطي "مواصلة الحلف بكافة أجهزته التنفيذية والتخطيطية العمل على دعم جهود القضاء على داعش" ومحاصرة هذا التنظيم الإرهابي وإجهاض محاولاته لإعادة تجميع قواه ومساعيه الرامية إلى العبث بالأمن والاستقرار الداخلي في الدول الذي تتواجد فيها خلاياه "أينما كانت".

كما تعهد أمين عام حلف شمال الأطلنطي في اجتماعات روما الأخيرة بتكثيف التعاون بين الحلف وبلدان الشرق الأوسط ودول الساحل والصحراء في إفريقيا على أصعدة التدريب وبناء القدرات الأمنية والعسكرية لتعزيز مناعتها وصمودها في مواجهة تهديدات داعش الإرهابية ومكافحة الإرهاب، وذلك توازيا مع جهود الناتو لتنسيق العمل مع منظمات المجتمع الدولي وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة حتى تحقيق الانتصار الساحق على إرهاب داعش واستئصال شأفة هذا التنظيم وغيره من التنظيمات الإرهابية في العالم و التخلص من شرورهم.