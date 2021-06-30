الأربعاء 30 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«آراب نيوز»: مصر تستعد لموسم سياحى ضخم

أرشيفية
أرشيفية

قالت صحيفة "آراب نيوز" إن مصر تستعد لموسم سياحي كبير، مشيرة إلى أن السياحة العربية ساهمت في زيادة إشغالات الفنادق في مصر مؤخرًا.


ونقلت الصحيفة القول عن محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة: إن حجوزات السفر إلى مصر من الدول العربية خلال شهري يوليو وأغسطس أعلى مما كانت عليه في يونيو ومايو، حيث يذهب معظم السياح العرب الذين يزورون مصر إلى القاهرة، ويذهب بعضهم إلى شرم الشيخ والإسكندرية والساحل الشمالي.


وقال فاروق: إن السياحة العربية رفعت معدلات الإشغال في العديد من فنادق القاهرة إلى ما يقرب من 50 في المائة- الحد الذي حددته وزارة السياحة في إطار جهود احتواء انتشار فيروس كورونا.


وأضاف: أنه مع ارتفاع أسعار العديد من الفنادق الخمس نجوم، زاد الطلب على الفنادق الأربع نجوم في القاهرة والجيزة.


وقالت الصحيفة إن السعودية أرسلت أكبر عدد من السياح إلى مصر في يونيو، تليها الكويت والإمارات والأردن والعراق.

 

وأضاف فاروق: أن العديد من شركات السياحة والفنادق تسعى لرفع معدلات طاقتها الاستيعابية إلى 70 بالمئة.


وفي سياق متصل، قال وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني: إن مصر تسلمت المسودة الأولى لاستراتيجية إعلامية ستشكل جزءًا من حملة سياحية كبيرة.


وأشار العناني إلى أن الاستراتيجية هي مقدمة لإطلاق حملة ترويجية دولية لمدة ثلاث سنوات للسياحة المصرية ، تبدأ في نهاية عام 2021.


وأضافت الصحيفة: أن مسئولي التحالف الكندي- الإنجليزي أعد استمارات استبيان، وتم توزيعها على أكثر من 12 ألف سائح من مختلف دول العالم ممن زاروا مصر خلال السنوات  الثلاث السابقة، أو ممن يعتزمون زيارتها خلال السنوات الثلاث المقبلة، للوقوف على آراء وتوجهات السائحين، حيث شملت استمارة الاستبيان معلومات لقياس مستوى رضاء السائحين وتوصياتهم ومقترحاتهم عن المقصد السياحي المصري، ونقاط الضعف التي تجب معالجتها والعمل على تحسينها.

صحيفة آراب نيوز السياحة العربية تنشيط السياحة العربية محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة السياحة في شرم الشيخ

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