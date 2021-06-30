الأربعاء 30 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

باكستان تسجل 979 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في باكستان
كورونا في باكستان

 سجلت باكستان 979 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 957 ألفا و371 شخصا.


وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الأربعاء، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 27 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 22 ألفا و281 حالة.


وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 903 آلاف و484 حالة، بعدما تماثلت 1499 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 ساعة.


ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 31 ألفا و606 حالات.

 

وفي سياق متصل، فرضت باكستان إلزامية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد على العاملين في قطاع التعليم، في إطار الإرشادات الجديدة الصادرة بتوجيهات من وزير التعليم الباكستاني شفقت محمود. 

وذكرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، أن اللوائح الجديدة تلزم جميع الموظفين في مجال التعليم بتلقي اللقاحات المضادة لكورونا مع ضرورة الالتزام بجميع إجراءات التشغيل القياسية. 

وأشارت إلى أنه من بين هذه الإجراءات ضرورة تواجد زجاج فاصل بين كل طالب وتطهير قاعات الاختبار وتنظيفها بشكل منتظم؛ لتقليل مخاطر الإصابة، إلى جانب فحص درجة حرارة الموظفين والطلاب عند نقاط الدخول لقاعة الامتحانات، فضلا عن إلزامية تعقيم اليدين قبل دخول قاعة الامتحان. 

وأوضحت أنه طُلب من أولياء الأمور والمعلمين التأكد من تنفيذ إجراءات التشغيل الموحدة المقررة؛ من أجل احتواء جائحة كورونا والاستمرار السلس للقطاع التعليمي.


 وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وزارة جديدة وزارة الصحة باكستان وفاة الأربعاء اصابة فيروس فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الحرب ضد الإرهاب والفساد تكفى وتزيد

الأكثر قراءة

نسبة الرطوبة 90.. موعد انكسار الموجة الحارة

«بجلباب أبيض وسبحة».. تفاصيل 4 ساعات قضاها حسن راتب فى غرفة التحقيقات

الأمم المتحدة: انهيار السياحة يكبد الاقتصاد العالمي 4 تريليونات دولار

كيودو تعلن أن البطيخ المربع للزينة وليس صالحا للأكل

الرئيس الجديد لـ «عسكرية شمال الأطلنطي» يبدأ مهامه باستراتيجية تطوير الحلف

دعوة أممية لزيادة التمويل لإيجاد حلول مجدية لأزمة لاجئى الروهينجا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أُم أنجلو

ماجد حبته

يوم استردّ المصريون وطنهم

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن ثورة يونيو.. التاريخ يقول!

الحسين عبدالرازق

محطات ما قبل ٣٠ يونيو!

ماجد حبته

نيران غير صديقة

د.أحمد الخميسى

بيير بورديو.. آليات الإعلام الدولى                                                              

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

محمود خليل

سليمان الجوسقى.. شيخ أهلكه «الطموح»

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صلاة مباركة وسيرة نتنياهو.. طقوس افتتاح سفارة إسرائيل في الإمارات (فيديو)

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة احتجاجية فى سلوان

اشتباكات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين عقب هدم متجر فى سلوان