الهند تسجل نحو 46 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت الهند 45 ألفا و951 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19"، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 30 مليونا و362 ألفا و848 شخصا.



وذكرت وزارة الصحة الهندية، وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، اليوم الأربعاء، أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 817 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 398 ألفا و454 شخصا.



وأفادت بأن 60 ألفا و729 حالة تماثلت للشفاء، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 29 مليونا و427 ألفا و330 حالة.



ووفقا لأحدث البيانات، تراجع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 537 ألفا و64 حالة.

وفي سياق متصل، أجازت السلطات الصحية الهندية، أمس الثلاثاء، الاستخدام الطارئ للقاح المضاد لفيروس "كورونا" الذي تنتجه شركة "موديرنا" الأمريكية، وسط توقعات بالترخيص باستخدام لقاح "فايزر" خلال وقت قريب.



وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عبر موقعها الإلكتروني اليوم، أن لقاح "موديرنا" سيكون الرابع الذي يُرخَّص باستخدامه في الهند بعد لقاحات "كوفيشيلد" و"كوفاكسين" و"سبوتنيك 5".



وتعد الهند إحدى أكثر دول العالم تضررًا من تفشي وباء "كورونا"، من حيث أعداد الوفيات والإصابات، إذ سجلت حتى اليوم 397 ألفًا و637 حالة وفاة، و30 مليونًا و316 ألفًا و897 إصابة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.