الهند: وفاة 800 طبيب خلال الموجة الثانية من كورونا

أعلنت الرابطة الطبية الهندية، اليوم الأربعاء، أن نحو 800 طبيب توفوا خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد.



وذكر تليفزيون "سي إن إن" الأمريكي أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في الهند بلغ نحو 400 ألف حالة حتى الآن.. إلا أنه لم يشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.



وأعلنت الهند أمس تسجيل 37 ألفا و566 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 30 مليونا و316 ألفا و897 شخصا.

وفي سياق متصل، أجازت السلطات الصحية الهندية، أمس الثلاثاء، الاستخدام الطارئ للقاح المضاد لفيروس "كورونا" الذي تنتجه شركة "موديرنا" الأمريكية، وسط توقعات بالترخيص باستخدام لقاح "فايزر" خلال وقت قريب.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عبر موقعها الإلكتروني اليوم، أن لقاح "موديرنا" سيكون الرابع الذي يُرخَّص باستخدامه في الهند بعد لقاحات "كوفيشيلد" و"كوفاكسين" و"سبوتنيك 5".

وتعد الهند إحدى أكثر دول العالم تضررًا من تفشي وباء "كورونا"، من حيث أعداد الوفيات والإصابات، إذ سجلت حتى اليوم 397 ألفًا و637 حالة وفاة، و30 مليونًا و316 ألفًا و897 إصابة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.