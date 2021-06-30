منصة «زووم» تستحوذ على شركة لإنشاء برامج ترجمة فورية

أعلنت منصة (زووم) أنها استحوذت على شركة تُعرف باسم Kites اختصارًا لـKarlsruhe Information Technology Solutions) والتي تعمل في مجال إنشاء برامج الترجمة الفورية.

ونقل موقع (ذا فيرج) عن المنصة، أن عملية الاستحواذ هي خطوة لمساعدتها على تسهيل التواصل مع الأشخاص الذين يتحدثون لغات مختلفة.

ونوهت المنصة إلى أنها تتطلع إلى إضافة إمكانات الترجمة إلى تطبيق مؤتمرات الفيديو الخاص بها.

بينما شهدت Zoom إقبالًا مثيرًا للإعجاب طوال الوباء، حاول منافسوها مطابقة مجموعة ميزاتها وتجاوزها كوسيلة للنمو على حسابها.

وزووم هي شركة تنشط في سان خوسيه، كاليفورنيا توفر خدمات الاتصال الهاتفي عبر الفيديو والدردشة عبر الإنترنت من خلال منصة برمجية بتقنية الند للند المعتمدة على السحابة.

تقدم زوم برمجيات اتصال بالفيديو تُستخدم في المؤتمرات والاجتماعات عن بُعد وكذلك العمل والتعليم والعلاقات الاجتماعية عن بعد.

وتأسست شركة زوم في عام 2011 من قبل مهندس رئيسي من سيسكو سيستمس ووحدة أعمالها التعاونية "ويب اكس".

تخرج المؤسس إيريك أس يووان ، من البرنامج التنفيذي بجامعة ستانفورد، وكان في السابق نائبًا للرئيس في شركة سيسكو لتطوير برمجيات تعاونية. أصبح ديفيد بيرمان من ويب اكس و Ring Central، رئيسًا في نوفمبر 2015. وبدأت الخدمة في يناير 2013 وبحلول مايو 2013، أصبح لديها مليون مشارك.

خلال السنة الأولى من إطلاقه، أنشأت زووم شراكات مع مزودي برمجيات التعاون بين الشركات. لعبت شراكتها مع Redbooth (في ذلك الوقت باسم Teambox) دورًا في إضافة عنصر فيديو إلى Redbooth. بعد فترة وجيزة من هذه الشراكة أنشأت زوم برنامجًا باسم " الأعمال مع زوم" ، والذي أقام شراكات مع العديد من موردي الأجهزة والبرامج مثل لوجيتك و Vaddio و InFocus. وبحلول نهاية العام، تمكنت "زوم" من دمج برمجياتها في InterviewStream، وهي شركة توفر قدرة إجراء مقابلات الفيديو عن بعد مع أصحاب العمل. وسعت Interviewstream قدراتها في إجراء مقابلات الفيديو عبر استخدام خدمات فيديو زوم.