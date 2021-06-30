الأربعاء 30 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كيودو تعلن أن البطيخ المربع للزينة وليس صالحا للأكل

البطيخ المربع
البطيخ المربع

ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء اليوم الأربعاء أن البطيخ المربع ، الذي يتم حصاده بينما لم يصل إلى مرحلة النضج ، ليس صالحا للأكل ويتم شراؤه بشكل عام كزينة في أماكن مثلا لمتاجر ومحلات الفاكهة.


ويتم إنتاج هذا البطيخ على شكل مكعبات مساحتها حوالي 18 سنتيمترا من خلال زراعته في حاويات بلاستيكية شفافة مع إطارات حديدية تسمح بدخول أشعة الشمس الكافية.

 

وبدأ إنتاج هذا النوع من البطيخ قبل حوالي 50 عاما ، بهدف إنشاء فاكهة من السهل تخزينها في الثلاجة ، بحسب كيودو.
 

ومنذ ذلك الحين انخفض عدد مزارعي البطيخ المربع إلى سبعة، بينما شهدت درجات الحرارة المنخفضة منذ أبريل من هذا العام حصاد المنتج بعد أسبوع من المعتاد. 
 

ويبلغ وزن كل بطيخة حوالي 6 كيلوجرامات.

 

و علي صعيد آخر ، أثبتت الدراسات الحديثة فوائد صحية عديدة لفاكهة البطيخ، خصوصاً فيما يتعلق بسلامة الأمعاء والكِلى. فقد أظهرت الدراسات أن البطيخ لا يطفئ العطش، ويرطب الجلد، وينعش الجسم فحسب، بل قد يفيد كمُليّن قوى للأمعاء، ومادة تساعد على الهضم، ومقوّي للدم، ومفتت لحصوات الكلي. 

 

ووجد الباحثون أن المركبات الطبيعية الموجودة فيه تساعد في تخفيف شدة الأمراض الجلدية، كما تفيد بذوره في تخفيض ضغط الدم المرتفع، ويمكن استخدام جذوره في وقف النزف الدموي.

 

و يقدَّر الإنتاج العالمي من البِطِّيخ الأحمر ب:26.7 مليون طن. أما أهم الدول المنتجة فهي الصين التي تنتج وحدها نسبة 71% من الإنتاج العالمي (طبقا لإحصائيات منظمة التغذية والزراعة لعام 2004، وتأتي تركيا في المرتبة الثانية ب4% فإيران والبرازيل ثم الولايات المتحدة.

 

ووصل الإنتاج العالمي للبطيخ عام 2016 الي  117 مليون طن، ومثل إنتاج الصين وحده نسبة 68% من مجموع الإنتاج العالمي. ومن المنتجين الثانويين الذين فاقت نسبتهم من المجموع العالمي عتبة 1% فمنهم تركيا والبرازيل وإيران وأوزبكستان والجزائر والولايات المتحدة ومصر والمكسيك وروسيا وكازاخستا

زينة صالح ألم البطيخ ليس كيودو

رئيس التحرير

وائل لطفي

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