الأربعاء 30 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تُسجل 794 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كوريا في كوريا الجنوبية
كوريا في كوريا الجنوبية

سجلت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض، 794 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 156 ألفا و961 إصابة.


ونقلت وكالة الأنباء الكورية أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات 2018 حالة.

 

وفي سياق متصل، شددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

 

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعي حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

 

فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة “ووهان” الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

 

 وعلي صعيد آخر، وقَّع بنك التنمية الإفريقي ووزارة الاقتصاد والمالية الكورية الجنوبية وبنك التصدير والاستيراد الكوري، أمس الثلاثاء، اتفاقية بقيمة 600 مليون دولار، تلتزم بموجبها كوريا الجنوبية بالتمويل المشترك لمشروعات الطاقة المتجددة جنبًا إلى جنب مع بنك التنمية الإفريقي. 


وتأتي هذه الاتفاقية الإطارية للاستثمار في الطاقة بين كوريا وإفريقيا "KAEIF" تفعيلًا لاتفاقية تعاون عام بين البنك والحكومة الكورية الجنوبية وقعت في 28 مايو الماضي. 


وتركز اتفاقية KAEIF بشكل خاص على حلول الطاقة المتجددة في إفريقيا، بما في ذلك التوليد والنقل والتوزيع والشبكات المصغرة، فضلا عن الإصلاح التنظيمي ووضع السياسات، وتحسين كفاءة الطاقة ومشروعات الطهي النظيف.


من جانبه، قال الدكتور كيفين كاريوكي، نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي للطاقة والمناخ والنمو الأخضر: "توفر اتفاقية KAEIF التمويل الإضافي الذي تشتد الحاجة إليه لاستكمال تمويل البنك لدعم الوصول السريع إلى الطاقة وإتاحة فرصة عادلة للقارة الإفريقية للانتقال إلى الطاقة النظيفة".


وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية الكورية أنه "مثلما جعلت الحكومة الكورية الطاقة الخضراء أولوية، لتمثل أحدث محرك نمو لها بعد جائحة كوفيد-19، من المتوقع أن يساعد المرفق الجديد البلدان الإفريقية على التحول إلى الطاقة الخضراء، مع تحسين إتاحتها والوصول إليها".

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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