«الجمهورية»: 30 يونيو ثورة الانطلاق نحو بناء مصر الجديدة

أكدت صحيفة "الجمهورية" أن ثورة 30 يونيو هي ثورة الانطلاق نحو بناء مصر الجديدة، لافتة في افتتاحيتها، اليوم الأربعاء، بعنوان (الجمهورية تهنئ المصريين بذكرى ثورة 30 يونيو)، إلى أن المصريين يحتفلون اليوم بالذكرى الثامنة للثورة الـشعبية ثورة 30 يونيو.. ثـورة استعادت مصر للمصريين.. ثورة الانطلاق نحو بناء مصر الجديدة.

وتقدمت "الجمهورية" بأصدق التهاني وأسمى الأمنيات للشعب المصري العظيم.. قائلة "كل عام ومصرنا الغالية بخير وسلام.. كل عام وقائد مسيرتنا نحو التنمية والازدهـار والخير والرخاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بألف خير وسلام.. كل عام وجيشنا العظيم وقواتنا المسلحة درع الوطن بألف خير.. كل عـام وشرطتنا الوفية حامية الأمن والأمان بألف خير وسلام.. كل عام والإنجـازات تتوالى وصروح التنمية والمشروعات القومية تزداد انطلاقا في ربـوع الوطن.. كل عام ومكانة مصر بين العالميين تزداد رسوخا وشموخا وعلوا، وراياتها عالية خفاقة في كل المحافل الإقليمية والدولية".

واختتمت "الجمهورية" افتتاحيتها بأن: "كل عام والأمن والأمان والاستقرار والرخاء يعم الأرجاء وينعم المصريون بحياة كريمة بــأرض الأنبياء ومهد الحضارات أرض الكنانة مصرنا الغالية.. كل عام ومصر محفوظة بعناية الله.. تمضي بثقة وفخر نحو تحقيق الأهداف والغايات وطموحات ثورة 30 يونيو للشعب المصري العظيم".



وفي عموده "من آن لآخر" بصحيفة "الجمهورية" أكد رئيس تحرير الصحيفة عبدالرازق توفيق أن الحقيقة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى المواطن المصري أولوية غير مسبوقة.. وكانت وما زالت هناك رؤية شاملة لتغيير حياة المصريين للأفضل وفي القلب منهم البسطاء والفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.. وشهدت مصر خلال الـ7 سنوات الماضية آلاف المشروعات القومية العملاقة التي استهدفت في الأساس تغيير حياة المواطن المصري إلى الأفضل وتخفيف المعاناة عنه.. وتحسين ظروفه وأحواله المعيشية.. ولعل اطمئنان الرئيس الدائم على الأحوال المعيشية للمصريين هو ما يلفت الانتباه حتى وصل الأمر إلى أن الرئيس السيسي يتوقف خلال جولاته التفقدية للحديث مع المواطنين.. للتعرف على أحوالهم وظروفهم المعيشية.. والتي تمثل لدى الرئيس السيسي أولوية أولى.. وسياسة مستقرة وراسخة.

وأوضح الكاتب أن المبادرة الرئاسية «حياه كريمة».. والمشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي يعد بكل حق وموضوعية مشروع القرن غير المسبوق والاستثنائي تتويجاً لملحمة الـ7 سنوات.. وحصاداً كبيراً لرؤية ثاقبة وشاملة.. وتجسيداً حقيقياً لعدالة توزيع عوائد التنمية والإصلاح على كل المصريين.. فالبناء يصل إلى كل ربوع الوطن.. في المحافظات والمدن والقرى والنجوع والكفور والتوابع بما يعكس أن الرئيس السيسي حريص على وصول التنمية والحياه الكريمة إلى جميع المصريين وتوفير الخدمات اللائقة لهم وتخفيف المعاناة عنهم.. وتحسين ظروفهم وأحوالهم المعيشية.

وشدد الكاتب على أن حياة كريمة لكل المصريين.. وتطوير الريف المصري.. يمثل أعلى درجات ومراتب العطاء للمواطن المصري.. وتحسين ظروفه وأحواله المعيشية.. وتوفير المناخ الآمن والكريم في جميع المناطق التي يعيش بها.. وإيمانا من الدولة المصرية بأنه من حق جميع الأجيال الحالية وأجيال المستقبل أن تحيا حياة كريمة في وطن يسع الجميع.

وأكد الكاتب أننا أمام ملحمة حقيقية تكشف عن عبقرية الرؤية والتوجه.. وصدق وشرف العطاء والنوايا.. قائلا: "نحن أمام رئيس وطني شريف أحب وطنه وشعبه ويسعى جاهدا لتقديم أفضل ما يكون للمواطن المصري.

