تامر حسنى فى الصدارة.. الإيرادات الكاملة لأفلام السينما المعروضة حتى الثلاثاء

استمرت دور العرض المصرية في تقديم عدد من الأفلام السينمائية للجمهور ضمن وضع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 داخل السينمات ورغم كل ذلك إلا أنه تلك الأفلام قد حققت إيرادات كبيرة جدا وكان علي رأسهم فيلم تامر حسني الذي يحمل اسم مش انا والذي حقق إيرادات وصلت إلي 9,111,540 في أسبوع واحد فقط.

وتدور قصة فيلم "مش أنا"، حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى، تجعله لا يتحكم في تصرفاته التي تضعه في مواقف محرجة مع من يتعامل معهم، بجانب علاقته القوية مع والدته المريضة التي يرعاها دون مساعدة أحد، وفي نفس الوقت يبحث عن علاج لحالته النفسية النادرة وهو من بطولة"ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين.

أما الفيلم الثاني فهو فيلم أحمد نوتردام حقق 18,366,579 فيما يقرب من شهرين و يشارك فيه بجانب رامز جلال وغادة عادل، كل من خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، انتصار، وعدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، ويعتبر العمل هو التعاون الثالث على التوالي بين المخرج محمود كريم ورامز جلال بعدما قدما سويًا فيلم "رغدة متوحشة"، وفيلم "سبع البرومبة".

اما فيلم ماما حامل فقد حقق 3,932,513 وهو تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم، وبطولة ليلى علوى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، محمد سلام نانسى صلاح، هدى الإتربى، سليمان عيد، شريف دسوقى، هدى مجد، إيمان السيد، بدرية طلبة وياسمين كساب علاء زينهم، محمد أوتاكا وعدد آخر من الفنانين.

وحقق فيلم ديدو 13,734,803 في شهرين أيضا وهو من

تأليف كريم فهمي، إنتاج أحمد السبكي، إخراج عمرو صلاح، وبطولة كريم فهمي، أحمد فتحي، حمدي المرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت وهدى المفتي بالإضافة إلى عدد من النجوم ومن فكرة وإنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي .

بينما حقق فيلم ثانية واحدة 3,688,628 وهو من إخراج أكرم فريد وتأليف مصطفى حمدي، ويشارك في بطولته بطولة دينا الشربينى ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدي وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف من بينهم أحمد الفيشاوي.