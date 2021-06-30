الأربعاء 30 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تامر حسنى فى الصدارة.. الإيرادات الكاملة لأفلام السينما المعروضة حتى الثلاثاء

مش أنا
مش أنا

استمرت دور العرض المصرية في تقديم عدد من الأفلام السينمائية للجمهور ضمن وضع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 داخل السينمات ورغم كل ذلك إلا أنه تلك الأفلام قد حققت إيرادات كبيرة جدا وكان علي رأسهم فيلم تامر حسني الذي يحمل اسم مش انا والذي حقق إيرادات وصلت إلي 9,111,540 في أسبوع واحد فقط.

 

وتدور قصة فيلم "مش أنا"، حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى، تجعله لا يتحكم في تصرفاته التي تضعه في مواقف محرجة مع من يتعامل معهم، بجانب علاقته القوية مع والدته المريضة التي يرعاها دون مساعدة أحد، وفي نفس الوقت يبحث عن علاج لحالته النفسية النادرة وهو من بطولة"ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين.

 

أما الفيلم الثاني فهو فيلم أحمد نوتردام حقق 18,366,579 فيما يقرب من شهرين و يشارك فيه بجانب رامز جلال وغادة عادل، كل من خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، انتصار، وعدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم،  ويعتبر العمل هو التعاون الثالث على التوالي بين المخرج محمود كريم ورامز جلال بعدما قدما سويًا فيلم "رغدة متوحشة"، وفيلم "سبع البرومبة".

 

اما فيلم ماما حامل فقد حقق 3,932,513 وهو تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم، وبطولة ليلى علوى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، محمد سلام نانسى صلاح، هدى الإتربى، سليمان عيد، شريف دسوقى، هدى مجد، إيمان السيد، بدرية طلبة وياسمين كساب علاء زينهم، محمد أوتاكا وعدد آخر من الفنانين.

 

وحقق فيلم ديدو 13,734,803 في شهرين أيضا وهو من 
تأليف كريم فهمي، إنتاج أحمد السبكي، إخراج عمرو صلاح، وبطولة كريم فهمي، أحمد فتحي، حمدي المرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت وهدى المفتي بالإضافة إلى عدد من النجوم ومن فكرة وإنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي .

 

بينما حقق فيلم ثانية واحدة 3,688,628 وهو من إخراج أكرم فريد وتأليف مصطفى حمدي، ويشارك في بطولته بطولة دينا الشربينى ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدي وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف من بينهم أحمد الفيشاوي.

مصر عمل الفنانين الثلاثاء تامر حسني خالد اجراءات مصري خالد الصاوي المصرية ماء انتصار المخرج محمد كبيرة ريف في أسبوع شيحه حمدي الميرغني وعد بيومي فؤاد بدرية طلبة حلا شيحه فيروس كورونا مواقف محرجة فيروس كورونا المستجد الإجراءات هدى الخاصة فيروس كورونا ا يشارك فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 روس كورونا الـ احمد نوتردام دور العرض المصري فيلم ماما حامل قصة فيلم مش انا محمد سلام محمد ثروت فيلم تامر حسني ماجد الكدواني فيلم مش أنا غادة عادل

رئيس التحرير

وائل لطفي

الحرب ضد الإرهاب والفساد تكفى وتزيد

الأكثر قراءة

نسبة الرطوبة 90.. موعد انكسار الموجة الحارة

«بجلباب أبيض وسبحة».. تفاصيل 4 ساعات قضاها حسن راتب فى غرفة التحقيقات

الأمم المتحدة: انهيار السياحة يكبد الاقتصاد العالمي 4 تريليونات دولار

كيودو تعلن أن البطيخ المربع للزينة وليس صالحا للأكل

الرئيس الجديد لـ «عسكرية شمال الأطلنطي» يبدأ مهامه باستراتيجية تطوير الحلف

دعوة أممية لزيادة التمويل لإيجاد حلول مجدية لأزمة لاجئى الروهينجا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أُم أنجلو

ماجد حبته

يوم استردّ المصريون وطنهم

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن ثورة يونيو.. التاريخ يقول!

الحسين عبدالرازق

محطات ما قبل ٣٠ يونيو!

ماجد حبته

نيران غير صديقة

د.أحمد الخميسى

بيير بورديو.. آليات الإعلام الدولى                                                              

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

محمود خليل

سليمان الجوسقى.. شيخ أهلكه «الطموح»

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صلاة مباركة وسيرة نتنياهو.. طقوس افتتاح سفارة إسرائيل في الإمارات (فيديو)

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة احتجاجية فى سلوان

اشتباكات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين عقب هدم متجر فى سلوان