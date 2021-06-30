إندونيسيا تبدأ تلقيح النساء الحوامل والمرضعات والأطفال

أطلقت إندونيسيا برنامجا لتطعيم النساء الحوامل والأمهات المرضعات والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاما ضد كوفيد-19، حسبما قال نائب الرئيس معروف أمين .

ووفقًا لوكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قال أمين إنه يرحب بإطلاق التلقيح للنساء الحوامل والأمهات المرضعات والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاما، والذين تم تصنيفهم جميعا على أنهم مجموعات معرضة لخطر كوفيد-19، مضيفا أن التطعيم سيقلب الموازين في التعامل مع الوباء.

ومنذ دخول متغير دلتا الأكثر عدوى إلى إندونيسيا، ارتفع عدد الأطفال المصابين بكوفيد-19 في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى 12.5 بالمئة، وفقا لبيانات جمعية أطباء الأطفال الإندونيسية.

وسمحت الوكالة الوطنية الإندونيسية للرقابة على الأدوية والغذاء مؤخرا بالاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 مع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما بجرعة متوسطة. وفي الوقت نفسه، أوصت الجمعية الإندونيسية لأمراض النساء و التوليد بتطعيم الحوامل ضد كوفيد-19، خاصة الأكثر عرضة منهن للإصابة بالفيروس.

وفي سياق متصل، شددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.