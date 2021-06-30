الأربعاء 30 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة العالمية تقدم دعما لآخر خمس دول لم تبدأ حملات تطعيم ضد كوفيد

الصحة العالمية
الصحة العالمية

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تقدم دعما للدول الخمس الأخيرة التي لم تبدأ بعد حملات تطعيم ضد كوفيد-19 بينما تجاوز عدد الجرعات التي أعطيت في العالم الثلاثة مليارات، حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية .


ولم يبدأ تطعيم السكان في بوروندي وإريتريا وهايتي وكوريا الشمالية وتنزانيا. وهي الدول الخمس الأخيرة التي لم تبدأ بعد حملات تلقيح بين أعضاء منظمة الصحة العالمية التي تضم 194 بلدا.


وصرح متحدث باسم المنظمة لوكالة "فرانس برس" بأن "منظمة الصحة العالمية تواصل دعم هذه الدول في اتخاذ قراراتها بشأن بدء حملات التطعيم".


وكان المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس أعرب عن أمله في أن تبدأ كل دولة تطعيم العاملين في القطاع الصحي والأشخاص الأكثر ضعفًا في أول مئة يوم من 2021، وهي مهلة انتهت في أبريل.


وبينما تحجز الدول الغنية حصصها من اللقاحات التي يتم إنتاجها، تنتظر بعض الدول إمكانية الحصول على الجرعات الأولى.


وقال "تيدروس"، أمس الثلاثاء: "نواجه جائحة بسرعتين يغذيهما عدم المساواة".


وسمح نظام كوفاكس الذي يهدف إلى ضمان الحصول على اللقاحات لأفقر البلدان، بتأمين 89 مليون جرعة حتى الآن ل133 منطقة مشاركة .


لكن إمدادات هذا البرنامج جفت عمليا هذا الشهر، حسب منظمة الصحة العالمية التي تشارك في إدارة البرنامج.


وقال تيدروس محذرا إن "العالم يفشل".

 

وفي سياق متصل، شددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

 

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

 

وفيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020

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