بعد نجاح الصين بالقضاء عليه.. ماهي أعراض وأسباب مرض الملاريا

أعلنت منظمة الصحّة العالمية أمس الأربعاء أنّ الصين نجحت في القضاء على الملاريا بعدما خاضت على مدى العقود السبعة الماضية حرباً ضدّ هذا المرض الذي ينقله البعوض والذي أودى في 2019 بحياة أكثر من 400 ألف شخص، غالبيتهم العظمى في أفريقيا.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن الصين التي كانت تسجّل في أربعينيات القرن الماضي 30 مليون إصابة بالملاريا سنوياً، لم تسجّل أيّ إصابة محليّة بالمرض خلال السنوات الأربع الماضية.

ونرصد في السطور التالية ماهو مرض الملاريا وطرق العلاج بحسب موقع “ webteb ”

ماهو مرض الملاريا

مرض الملاريا هو عبارة عن عدوى ناجمة عن طفيلي أُحادي الخلية، يتغلغل لمجرى الدم عن طريق لسعة البعوض من نوع الأنوفيلية.

أعراض الملاريا

تظهر أعراض الملاريا بشكل عام، في غضون أسابيع معدودة بعد لسعة البعوض وتشمل الأعراض غالبًا:

- الحُمَّى التي ترافقها القشعريرة

- انخفاضًا مفاجئًا بدرجة الحرارة يمكن أن يترافق مع فرط التعرق

- صداعًا وتعبًا غير مبررين

- الآم العضلات

- صعوبة في الهضم

- الغثيان والتقيؤ

- الشعور بالإغماء عند الجلوس أو الوقوف السريع جدًّا

مضاعفات الملاريا

إذا لم يتم تشخيص المرض في الوقت المناسب، ولم يتم إعطاء الدواء في الوقت المناسب، قد تتفاقم حالة المريض مثل:

- تلف الأنسجة الرخوة في الدماغ، مما يؤدي إلى الإفراط في النوم، فقدان وعي مؤقت، وقد يصل الأمر إلى الغيبوبة.

- ذَمَة رئوية

- فشل كُلوي

- فقر دم خطير ناجم عن نقص في كريات الدم الحمراء، وانخفاض في إنتاج خلايا جديدة

بشرة وجه المريض تصبح صفراء.

العلاج الملاريا

تُعالَج الملاريا بأدوية موصوفة طبيًّا لقتل الطفيل. سوف تختلف أنواع الأدوية ومدة العلاج بِناءً على:

- أي نوع من طفيل الملاريا لديك

- حدة الأعراض لديك

- السن

- إذا كان يوجد حمل