الأربعاء 30 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إقالة مسئولين كوريين شماليين كبار بعد حادث خطر يتعلّق بكوفيد-19

كيم جونغ أون
كيم جونغ أون

أقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ- أون عددًا من كبار المسئولين في البلاد بسبب "حادث خطِر" يتعلّق بمكافحة كوفيد-19، كما أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، اليوم الأربعاء، من دون أن توضح طبيعة هذا الحادث.


ونقلت الوكالة عن كيم قوله خلال اجتماع للمكتب السياسي لحزبه الأوحد في البلاد إنّ هؤلاء المسئولين أقيلوا لأنّهم "تسبّبوا بحادث خطر يشكّل أزمة كبيرة على صعيد أمن البلاد وشعبها"، من دون مزيد من التفاصيل.


ولم توضح الوكالة عدد المسئولين الذين أقيلوا ولا الارتكابات المنسوبة إليهم، لكنّ كيم اتّهمهم بأنّهم وقعوا "فريسة الأنانية والسلبية".


وأضاف الزعيم الكوري الشمالي خلال الاجتماع أنّ "عدم كفاءة المسئولين الكبار وعدم مسئوليتهم هو عامل رئيسي في إبطاء تنفيذ مهامّ أساسية".


وكانت كوريا الشمالية أغلقت حدودها في يناير 2020 في محاولة لمنع "كوفيد-19" الجائحة التي ظهرت للمرة الأولى في الصين المجاورة، من الوصول إلى أراضيها.


وأدّى قرار هذه الدولة المسلّحة نوويًا والخاضعة لعقوبات إغلاق حدودها إلى عزلها عن العالم الخارجي أكثر من أي وقت مضى، إذ تباطأت حركة التجارة مع الصين التي تعتبر بالنسبة إليها شريان الحياة الاقتصادي، بينما غادرها جميع موظفي الإغاثة الدوليين.


وأقرّت بيونغ يانغ، في يونيو الجاري، بأنّها تواجه أزمة غذائية، في تحذير انطوى على مخاطر كبرى لا سيّما وأنّ القطاع الزراعي في البلاد عاجز عن تأمين حاجتها من المواد الغذائية.
وحتّى اليوم لم تعلن كوريا الشمالية رسميًا عن تسجيل أيّ إصابة بـ"كوفيد-19".


وكان كيم وجّه خلال عرض عسكري في أكتوبر الشكر إلى شعبه على عدم تسجيل أيّ إصابة بالفيروس في البلاد.


وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية أنّه خلال اجتماع الثلاثاء تمّ تعيين أعضاء جدد في هيئة رئاسة المكتب السياسي- أعلى هيئة لصنع القرار في حزب العمال الحاكم- وفي المكتب السياسي، كما تمّ تعيين مسئولين حكوميين ونقل آخرين.

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