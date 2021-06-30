الأربعاء 30 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنتاجون: لا إصابات بالهجوم على قواتنا فى سوريا

البنتاجون
البنتاجون

أكد البنتاجون عدم سقوط أي إصابات بين القوات الأمريكية خلال تعرض إحدى قواعدها في سوريا،  لهجوم بقذائف صاروخية، معتبرا أن العملية نفذت على يد فصائل مدعومة إيرانيا.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، قال المتحدث باسم عملية "العزم الصلب" للتحالف الدولي ضد "داعش"، العقيد واين ماروتو، في بيان : "تعرضت القوات الأمريكية في سوريا يوم 28 يونيو لهجوم بعدة صواريخ بلغ حجمها حوالي 34 x 122 ميلمترا، وكان إطلاق النيران عشوائيا. ولم يتم سقوط أي قتلى أو مصابين بين العسكريين الأمريكيين".

وتابع ماروتو: "لدى الولايات المتحدة حق أصيل في الدفاع عن النفس وهي ردت بإطلاق نيران مضادة على المواقع التي نفذ منها القصف الصاروخي، إضافة إلى صاروخ واحد من نوع "هيل-فايير" بواسطة طائرة مسيرة، مما أسفر عن إصابة أحد الأعداء أثناء القتال".

بدوره، قال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، إن السلطات الأمريكية تعتقد أن الهجوم نفذ على يد فصائل مدعومة من قبل إيران، مشيرا إلى أن العملية أسفرت عن "إلحاق أضرار هيكلية بمبنيين في المجمع".

وأفادت وسائل إعلام سورية رسمية ومعارضة بتعرض قاعدة أمريكية في منطقة حقل العمر بمحافظة دير الزور شرق سوريا، مساء الاثنين، لهجوم بقذائف صاروخية وسط أنباء عن تنفيذه على يد جماعات مسلحة مدعومة إيرانيا.

وتم شن هذا الهجوم بعد ساعات من استهداف القوات الأمريكية لمواقع تابعة لـ"الحشد الشعبي" العراقي المرتبط بإيران على الحدود بين العراق وسوريا.

 

وعلى صعيد آخر، التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في البنتاجون، وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي وذلك لبحث الأوضاع الأمنية فى منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية، بعد اللقاء الذي جرى، اليوم الإثنين، التزامها بالعلاقات مع إسرائيل.

وأوضح المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، أن الولايات المتحدة لديها حضور وقدرات عالية في الشرق الأوسط.

وأشار كيربى إلى أن مسألة تحريك القوات من منطقة لأخرى أمر اعتيادي، وذلك في إشارة منه إلى سحب بطاريات الباتريوت الثماني من بعض دول الشرق الأوسط والمقرر حدوثه قريبًا.

كما بحثت الأطراف خلال اللقاء، تطوير حزب الله اللبناني للأسلحة والصواريخ، وفقًا لما نقلته قناة العربية.

و في السياق، أعلن كيربي أن انسحاب بلاده من أفغانستان مستمر وفي موعده، مشيرًا إلى أن مستوى العنف مرتفع في تلك البلاد، كاشفًا عن نية لتغيير الأسلوب لو رأت أمريكا ضرورة ذلك.

إيران هجوم سوريا البنتاجون قوات في سوريا سوري دعم قواتنا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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