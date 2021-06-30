الأربعاء 30 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرازيل تسجل 64903 إصابات جديدة بكورونا

كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 64903 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وذلك في قفزة كبيرة عن 27804 حالات في اليوم السابق.
 

كما سجلت الوزارة 1893 وفاة بسبب مرض كوفيد-19 في زيادة ضخمة عن 618 وفاة مسجلة في اليوم السابق.

 

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة البرازيل، عن تسجيل أول حالتي وفاة جراء الإصابة بسلالة "دلتا" المتحورة من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19).

وقالت وزارة الخارجية البرازيلية- في بيان لها: إن البلاد من المقرر أن تتلقى، اليوم الثلاثاء، تبرعًا من أيرلندا يشمل 47.5 ألف جرعة من عقار التخدير "أتراكوريوم" الذي يعد عقارا مهما للمصابين بفيروس "كوفيد- 19". 

ونقلت وكالة أنباء جنوب الأطلنطي عن بيان الخارجية البرازيلية: أن مبادرة التبرع الأيرلندي تعد جزءًا من سياسة الدبلوماسية الصحية للحكومة البرازيلية، والتي تقدر بشدة التضامن الأيرلندي، كما تعكس أيضًا مدى العلاقات المثمرة بين البلدين.

وطبقًا لبيانات حكومية حديثة، فقد سجلت البرازيل حتى الآن نحو 18.5 مليون حالة إصابة بفيروس "كورونا" منذ بدء انتشار الوباء في فبراير 2020، بمعدل إصابة يقدر بنحو 70 ألف حالة جديدة يوميًا مع زيادة بنسبة 5% في عدد الإصابات سجلت على مدار الأسبوعين الماضيين.

جدير بالذكر، أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس، عن تسجيلها 27804 إصابات و618 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد- 19".

وأفادت الوزارة بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد- 19" في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية بواقع 27804، مقابل 64134 السبت و33704 الأحد، ليتجاوز العدد الإجمالي 18.448 مليون حالة.

وتواجه البرازيل في الأسابيع الأخيرة أعدادًا كبيرة للإصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغت رقمها القياسي يوم 23 يونيو، حينما وصل المؤشر إلى 115228 حالة.

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وائل لطفي

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