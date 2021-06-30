4 عوامل تنذر بضياع لقب الدورى على الأهلى

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاستئناف مبارياته في بطولة الدوري الممتاز عندما يستضيف نظيره بيراميدز في التاسعة مساء الخميس المقبل على ملعب "الاهلي وي السلام" ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز.

الأهلي الذي تأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، سيستأنف الدوري المحلي وهو في موقف صعب حيث يحتل المركز الثالث برصيد 41 نقطة بفارق 20 نقطة كاملة عن الزمالك المتصدر ولكن للمارد الأحمر 8 مباريات مؤجلة.

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