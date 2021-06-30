الأربعاء 30 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

7 نجوم يتوقع ظهورهم مع الأهلى فى تلاحم المباريات بالموسم الجارى

الأهلى
الأهلى

ينتظر فريق الكرة بالنادي الأهلي العديد من التحديات في الفترة المقبلة، بعدما نجح المارد الأحمر في التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تغلبه على الترجي التونسي في نصف النهائي ذهابًا وإيابًا في نصف نهائي الأبطال.

وسيُعاني النادي الأهلي من تلاحم في المباريات خلال الفترة المقبلة، بعد تأجيل العديد من المباريات له في مسابقة الدوري الممتاز، وكذلك بعدما تأجلت منافساته أيضًا في كأس مصر، وتنتظره أيضًا مباراة السوبر المصري موسم 2019-2020، بين الأهلي وطلائع الجيش.

(التفاصيل)

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