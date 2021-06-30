7 نجوم يتوقع ظهورهم مع الأهلى فى تلاحم المباريات بالموسم الجارى

ينتظر فريق الكرة بالنادي الأهلي العديد من التحديات في الفترة المقبلة، بعدما نجح المارد الأحمر في التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تغلبه على الترجي التونسي في نصف النهائي ذهابًا وإيابًا في نصف نهائي الأبطال.

وسيُعاني النادي الأهلي من تلاحم في المباريات خلال الفترة المقبلة، بعد تأجيل العديد من المباريات له في مسابقة الدوري الممتاز، وكذلك بعدما تأجلت منافساته أيضًا في كأس مصر، وتنتظره أيضًا مباراة السوبر المصري موسم 2019-2020، بين الأهلي وطلائع الجيش.

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