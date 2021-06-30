الأربعاء 30 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكونجرس يوافق على قرار إزالة تماثيل قادة الكونفدرالية من مبنى الكابيتول

الكونجرس
الكونجرس

أقر مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون لإزالة تماثيل قادة الكونفدرالية من قاعات مبنى الكابيتول.

وتم تمرير مشروع القانون بأغلبية 285 صوتا مقابل 120، حيث صوت جميع النواب الديمقراطيين و67 جمهوريا لصالحه.

ويتجه مشروع القانون بعدها إلى مجلس الشيوخ للنظر فيه، حيث يحتاج إلى موافقة 10 أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ قبل تحويله إلى المجلس الأعلى.

والكونفدرالية هي مجموعة من الولايات الجنوبية التي قاتلت خلال الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1861 و1865 من أجل الحفاظ على العبودية.

يذكر أن مشروع القانون ينص أيضا على إزالة تمثال نصفي لرئيس سابق للمحكمة العليا، حرم المستعبدين من حقهم في أن يكونوا مواطنين.

وعلى صعيد آخر، أفادت وكالة بلومبرج الأمريكية، بأن الكونجرس سيناقش  تشريعًا يستهدف الحد من قوة ونفوذ شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، في أول تحرك من جانب الحزبين الجمهوري والديمقراطي للحد من نفوذ منصات الإنترنت، رغم عدم وضوح المسار الإجرائي للوصول بهذا المشروع إلى مرحلة القانون القابل للتطبيق.

وأشارت الوكالة إلى أن أغلب القوانين الستة التي تناقشها اللجنة القضائية في مجلس النواب، هى نتاج عملية تحقيق قامت بها لجنة فرعية لمكافحة الاحتكار مع شركات «أبل» و«فيسبوك» و«ألفابيت» و«أمازون» واستمرت 16 شهراً بهدف التعامل مع سيطرة هذه الشركات على الأسواق.

وقالت بلومبرج إنه في حين من غير المحتمل ألا تتحول هذه المقترحات التي تهدد شركات التكنولوجيا العملاقة إلى قوانين بنصوصها الحالية، فإنها تظهر رغبة أعضاء الكونجرس في الوصول إلى طريقة للحد من سيطرة شركات التكنولوجيا العملاقة على الأسواق وتظهر رغبتهم في تعزيز قوة مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة.

ومن هذه المقترحات مشروع قانون قدمه النائب الديمقراطي ديفيد سيسليني رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار في مجلس النواب، سيمنع الشركات من منح خدماتها مزايا على حساب أي خدمة منافسة على منصاتها، ويمكن أن يكبد هذا قطاع الإعلانات في «جوجل» خسائر تبلغ 23 مليار دولار، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

الأمريكي الكونجرس الكونفدرالية الكونجرس الأمريكي إزالة مبنى الكابيتول قرار إزالة تماثيل لكابيتول الكابيتول

رئيس التحرير

وائل لطفي

الحرب ضد الإرهاب والفساد تكفى وتزيد

الأكثر قراءة

نسبة الرطوبة 90.. موعد انكسار الموجة الحارة

«بجلباب أبيض وسبحة».. تفاصيل 4 ساعات قضاها حسن راتب فى غرفة التحقيقات

مصدر بجامعة طنطا يفجّر مفاجأة في أزمة «فتاة الفستان»

حبس حسن راتب 4 أيام بتهمة «تمويل التنقيب عن الآثار»

كندا.. درجة الحرارة المرتفعة تتسبب فى وفاة نحو 30 شخصا

عمرو عثمان: نسب تعاطي الحشيش فى دراما رمضان بلغت 11%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أُم أنجلو

ماجد حبته

يوم استردّ المصريون وطنهم

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن ثورة يونيو.. التاريخ يقول!

الحسين عبدالرازق

محطات ما قبل ٣٠ يونيو!

ماجد حبته

نيران غير صديقة

د.أحمد الخميسى

بيير بورديو.. آليات الإعلام الدولى                                                              

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

محمود خليل

سليمان الجوسقى.. شيخ أهلكه «الطموح»

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صلاة مباركة وسيرة نتنياهو.. طقوس افتتاح سفارة إسرائيل في الإمارات (فيديو)

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة احتجاجية فى سلوان

اشتباكات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين عقب هدم متجر فى سلوان