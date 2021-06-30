الكونجرس يوافق على قرار إزالة تماثيل قادة الكونفدرالية من مبنى الكابيتول

أقر مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون لإزالة تماثيل قادة الكونفدرالية من قاعات مبنى الكابيتول.

وتم تمرير مشروع القانون بأغلبية 285 صوتا مقابل 120، حيث صوت جميع النواب الديمقراطيين و67 جمهوريا لصالحه.

ويتجه مشروع القانون بعدها إلى مجلس الشيوخ للنظر فيه، حيث يحتاج إلى موافقة 10 أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ قبل تحويله إلى المجلس الأعلى.

والكونفدرالية هي مجموعة من الولايات الجنوبية التي قاتلت خلال الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1861 و1865 من أجل الحفاظ على العبودية.

يذكر أن مشروع القانون ينص أيضا على إزالة تمثال نصفي لرئيس سابق للمحكمة العليا، حرم المستعبدين من حقهم في أن يكونوا مواطنين.

وعلى صعيد آخر، أفادت وكالة بلومبرج الأمريكية، بأن الكونجرس سيناقش تشريعًا يستهدف الحد من قوة ونفوذ شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، في أول تحرك من جانب الحزبين الجمهوري والديمقراطي للحد من نفوذ منصات الإنترنت، رغم عدم وضوح المسار الإجرائي للوصول بهذا المشروع إلى مرحلة القانون القابل للتطبيق.

وأشارت الوكالة إلى أن أغلب القوانين الستة التي تناقشها اللجنة القضائية في مجلس النواب، هى نتاج عملية تحقيق قامت بها لجنة فرعية لمكافحة الاحتكار مع شركات «أبل» و«فيسبوك» و«ألفابيت» و«أمازون» واستمرت 16 شهراً بهدف التعامل مع سيطرة هذه الشركات على الأسواق.

وقالت بلومبرج إنه في حين من غير المحتمل ألا تتحول هذه المقترحات التي تهدد شركات التكنولوجيا العملاقة إلى قوانين بنصوصها الحالية، فإنها تظهر رغبة أعضاء الكونجرس في الوصول إلى طريقة للحد من سيطرة شركات التكنولوجيا العملاقة على الأسواق وتظهر رغبتهم في تعزيز قوة مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة.

ومن هذه المقترحات مشروع قانون قدمه النائب الديمقراطي ديفيد سيسليني رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار في مجلس النواب، سيمنع الشركات من منح خدماتها مزايا على حساب أي خدمة منافسة على منصاتها، ويمكن أن يكبد هذا قطاع الإعلانات في «جوجل» خسائر تبلغ 23 مليار دولار، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.