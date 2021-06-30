الأربعاء 30 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

المغرب يسجل 9 وفيات و690 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا في المغرب
كورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 9 وفيات و690 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 9292، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 530585.

و كانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 6 وفيات و219 إصابة بالفيروس.

 وفي سياق متصل ،أعلنت وزارة الصحة المغربية، عن تلقي 9 ملايين و986 ألفًا و882 مواطنًا الجرعة الأولى من لقاح كورونا حتى اليوم، مشيرة إلى تلقي 78 ألف شخص للجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية.

و ذكرت الصحة المغربية، أن 120 ألفًا و194 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي متلقيه 9 ملايين و74 ألفًا و224 شخصًا.

يذكر أن المغرب تسلم أكثر من 19 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس منها 10 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا، و 8.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، طبقا لنظام "كوفاكس".

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

و قالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة “ووهان” الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي

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