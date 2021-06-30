الأربعاء 30 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كيم جونج أون يوبخ مسئولين بسبب «حدث خطير» أدى إلى أزمة كبيرة

كيم جونج أون
كيم جونج أون

وجه زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، انتقادا حادا إلى كبار المسؤولين في "حزب العمال الكوري" الحاكم بسبب "تداعيات وخيمة" ناجمة عن أخطاء "تم ارتكابها في مجال الإجراءات الوبائية".

 

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية بأن كيم جونغ أون عقد الثلاثاء اجتماعا للمكتب السياسي لـ"حزب العمال الكوري" حيث وبخ المشاركين بسبب "تداعيات وخيمة" ناجمة عن أخطاء تم ارتكابها في مجال الإجراءات الوبائية، مهاجما المسؤولين بسبب "التجاهل وعدم الكفاءة وانعدام المسؤولية".

 

وأضاف زعيم كوريا الشمالية أن مسؤولين رفيعي المستوى كانوا "كسالى" في تنفيذ سياسات مكافحة الجائحة، مما تسبب في "حدث خطر أدى إلى أزمة كبيرة بالنسبة للبلاد والشعب".

 

وأشار إلى أن المسؤولين أهملوا تطبيق قرارات مهمة مرتبطة بالإجراءات التنظيمية والعلمية والتكنولوجية في مجال تمديد إجراءات العزل، لكن الوكالة لم تذكر أي تفاصيل حول ما حدث.

 

وقالت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي لمنظمة الصحة العالمية إنها لم تسجل حتى الآن أي إصابات بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في أراضي البلاد، إلا أن السلطات أجرت حتى الآن حوالي 30 ألف فحص فقط.

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