تقرير صينى يشيد بحصول مطارى طابا ومطروح على شهادة الاعتماد الصحى

ثمنت وكالة "شينخوا" الصينية، حصول مطاري طابا ومرسى مطروح الدوليين على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن ضمن برنامج الاعتماد الصحى للمطارات (AHA) من قبل مجلس المطارات الدولى (ACI)، مشيرة إلى أنه بهذه الخطوة أصبح إجمالي عدد المطارات المصرية التي حصلت على شهادة الاعتماد الصحى 11 مطارًا.

ونقلت الوكالة عن وزارة الطيران المدني قولها في بيان، إن حصول 11 مطارا مصريا على شهادة الاعتماد الصحي هو "اعتراف بالتزام وحرص البلاد على اتخاذ جميع الضوابط الوقائية بمطاراتها وإعطائها الأولوية لإجراءات الصحة والسلامة، وفقًا للتوصيات الدولية وبما يتماشى مع المعايير العالمية وضوابط السلامة والصحة التي وضعها مجلس المطارات الدولي ومنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)".

وأشارت الوكالة إلى المطارات الدولية المصرية التسعة الأخرى التي حصلت على شهادة الاعتماد الصحى ACI: القاهرة والغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم وبرج العرب والأقصر وأسوان وسوهاج وأسيوط.

وأضافت أن بيان الوزارة أكد أنه بعد حصول مطاري طابا ومرسى مطروح على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن، أصبحت مصر من أكثر الدول على مستوى منطقة إفريقيا والشرق الأوسط في عدد المطارات الحاصلة على تلك الشهادة.

ولفتت الوكالة الصينية إلى أن مصر تسعى لإنعاش حركة السياحة بعد استئناف جميع الرحلات الجوية الدولية في الأول من يوليو 2020 بعد أن كانت توقفت كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا في مارس من ذات العام.

جدير بالذكر أن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات (AHA Airport Health Accreditation يمنح المطارات تقييمًا يؤكد على مدى توافق تدابيرها الصحية مع الإجراءات العالمية ضد فيروس كورونا وغيرها من الأوبئة.

ومنذ انتشار الوباء في العالم، ومصر تحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لتوفير تجربة سفر آمنة للمسافرين، حيث تسعى وزارة الطيران إلى التأكد من تطبيق جميع الضوابط الوقائية بالمطارات المصرية وعلى متن الطائرات وفقاً للتوصيات الدولية لمنع تفشي فيروس كورونا والمحافظة على سلامة وصحة المسافرين.