الأربعاء 30 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

وكيل «صحة الغربية»: تطعيم 160 ألف شخص بلقاح كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، تطعيم 160 ألف شخص بلقاح فيروس "كورونا" من خلال الفرق الطبية الثابتة والمتنقلة بمراكز ومدن المحافظة، لافتًا إلى أن المراكز الثابتة بالمحافظة كلها مجهزة تمامًا لاستقبال المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية للتخفيف على المواطنين وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد حميدة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، استمرار عمل مراكز تطعيمات لقاح "كورونا" على مستوى المحافظة، بواقع 22 مركزا، خلال أيام الإجازات و العطلات الرسمية من 9 صباحا و حتى الـ9 مساء، داعيا جموع الموطنين إلى التسجيل للحصول على اللقاح.


وقال إن المديرية ترفع حالة الاستعداد بجميع قري ومراكز المحافظة، لمتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد و الأمراض المعدية.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، و قد يكون بينها بعض الاختلافات.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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