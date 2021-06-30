دراسة: التهاب القلب أعلى من المتوقع لدى جنود أمريكيين تلقوا لقاحى فايزر أو مودرنا

أظهرت دراسة نُشرت نتائجها ، أن أفراد الجيش الأمريكي الذين تلقوا لقاحات ضد كورونا أصيبوا بالتهاب في عضلة القلب بمعدلات أعلى من المتوقع، وإن كانت هذه الحالات نادرة جدا.

و وجدت الدراسة أن 23 ذكرا كانوا بصحة جيدة ويبلغ متوسط أعمارهم 25 عاما شكوا من ألم في الصدر خلال أربعة أيام من تلقي جرعة من لقاح كورونا.

و كان جميع المرضى، الذين إما تعافوا أو يتعافون من التهاب عضلة القلب في وقت نشر الدراسة، قد تلقوا لقاح "فايزر-بيونتيك" أو "مودرنا".

و أفادت الدراسة بأن 19 من المرضى هم من أفراد الجيش الحاليين الذين تلقوا جرعة اللقاح الثانية، أما الآخرون فقد تلقوا جرعة واحدة أو تقاعدوا من الخدمة العسكرية.

و أوضحت الدراسة أن التقديرات السكانية العامة كانت تتوقع ثماني حالات أو أقل من التهاب عضلة القلب من بين 436 ألف جندي من الذكور الذين تلقوا جرعتين من لقاحات كوفيد-19.

و قالت الدراسة إن ثمانية من المرضى العسكريين في الدراسة خضعوا لفحوصات تشخيصية وظهرت عليهم علامات التهاب في عضلة القلب لا يمكن تفسيرها بأسباب أخرى.

و كانت الهيئات التنظيمية الأمريكية في مجال الصحة أضافت الأسبوع الماضي تحذيرا إلى الإرشادات الخاصة باللقاحات التي تعتمد على الحمض النووي الريبوزي المرسال "إم.آر.إن.إيه"، يشير إلى خطر حدوث التهاب في القلب خاصة بين الشبان الذكور، لكنها قالت إن فوائد اللقاح في منع كوفيد-19 تفوق مخاطره بوضوح.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.