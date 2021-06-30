«الصحة العالمية» تعلن انتصار الصين على الملاريا وخلوها من المرض

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الصين دولة خالية من مرض الملاريا، مهنئة إياها بهذا النجاح الذي وصفته بالمأثرة الرائعة.

وقالت في بيان: "بعد جهود استمرت 70 عاما حصلت الصين من منظمة الصحة العالمية على شهادة تؤكد أنها خالية من الملاريا، الأمر الذي يعد مأثرة رائعة لبلاد أبلغت سنويا في الأربعينيات من القرن الـ20 بتسجيل 30 ألف إصابة بهذا المرض".

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهنوم غيبريسوس: "نهنئ اليوم شعب الصين بتخلص البلاد عن الملاريا. هذا النجاح تم اكتسابه بثمن عمل كبير وتحقق بعد عقود من الإجراءات المستهدفة والممنهجة".

وشدد تيدروس على أن الصين "تنضم إلى عدد متزايد من الدول التي تظهر للعالم أن المستقبل الخالي من الملاريا هدف واقعي".

وأشارت المنظمة إلى أن الصين أصبحت بالتالي أول دولة في غرب منطقة المحيط الهادئ تحصل على مثل هذه الشهادة منذ 30 عاما".

ويتطلب الحصول على هذه الشهادة عرض أدلة تؤكد عدم رصد أي سلسلة محلية لانتقال المرض في كافة أراضي البلاد على مدار 3 سنوات متتالية.

وعلى صعيد آخر، بدأت الصين تشغيل ثاني أكبر محطة في العالم لتوليد الطاقة الكهرومائية ، في خطوة تمثّل، بحسب مسئولين، عتبة باتّجاه تحقيق أهداف بكين بالحياد الكربوني، رغم التحذيرات من الأضرار البيئية المترتبة على المشروع.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية، أنه بدأ جزئيًا تشغيل "محطة بايهيتان للطاقة الكهرمائية" البالغ ارتفاعها 289 مترًا، والواقعة في جنوب غرب الصين، وهي الثانية في العالم لجهة توليد الطاقة بعد "سد الممرات الثلاثة" الموجود في الصين أيضًا.

وبنيت محطة "بايهيتان" بقدرة إجمالية منشأة تبلغ 16 ألف ميغاواط، ما يعني أنه سيكون بمقدورها في نهاية المطاف توليد ما يكفي من الكهرباء مرة يوميًا لسد احتياجات الطاقة لـ500 ألف شخص لعام كامل، وفق هيئة البث الرسمية "سي سي تي في".

وأطلقت الصين حملة بناء محطات للطاقة الكهرومائية في السنوات الأخيرة في وقت تعمل جاهدة لسد احتياجات الطاقة لسكانها، الأكثر عددًا على مستوى العالم.