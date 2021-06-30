الأربعاء 30 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مجلس الوزراء السعودى يؤكد دعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب

مجلس الوزراء السعودى
مجلس الوزراء السعودى

أكد مجلس الوزراء السعودي دعم المملكة للجهود الدولية في محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وأساليبه، ومنع تمويل وتدفق الأموال إلى التنظيمات الإرهابية ومكافحة أيديولوجيتها.

واستعرض المجلس - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - المحادثات والمشاورات التي أجرتها المملكة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة؛ لتعميق التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بما يسهم في المزيد من الارتقاء بالعلاقات، ويعزز من ريادتها ومكانتها في المجتمع الدولي، والدور المحوري الذي تتولاه من خلال عملها التشاركي على مستوى العالم.

 

وسجلت وزارة الصحة السعودية ألفًا و567 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة إلى 486 ألفًا و106 إصابات.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية: أنه تم تسجيل ألف و32 حالة شفاء جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 466 ألفًا و578 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات بالفيروس 7 آلاف و804 حالات، وذلك بعد تسجيل 15 حالة وفاة جديدة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء مليارين و976 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الحرب ضد الإرهاب والفساد تكفى وتزيد

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